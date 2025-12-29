Hindustan Hindi News
Hindi News

₹15 हजार से कम में मिल रहे ये टॉप-5 वाटरप्रूफ फोन्स, कैमरा और फीचर्स भी धमाकेदार

कम कीमत पर बेहतरीन IP रेटिंग वाले वाटरप्रूफ स्मार्टफोन्स ऑर्डर किए जा सकते हैं। हम आपके लिए ऐसे डिवाइसेज की लिस्ट लेकर आए हैं, जिससे चुनाव आसान हो जाए। 

Pranesh TiwariDec 29, 2025 08:11 pm IST
1/6

₹15 हजार से कम में वाटरप्रूफ स्मार्टफोन्स

अगर आपको लगता है कि कम बजट में पानी से सुरक्षित रहने वाले वाटरप्रूफ या वाटर रेसिस्टेंस डिवाइसेज नहीं खरीदे जा सकते, तो आप गलत है। 15 हजार रुपये से कम में IP68/IP69 रेटिंग वाले फोन मिल रहे हैं। इसके अलावा IP64 रेटेड फोन भी पानी की छींटों और नमी से सेफ रहते हैं। आइए आपको टॉप-5 डील्स के बारे में बताएं।

2/6

Vivo Y31 5G

Vivo Y31 5G इस लिस्ट का सबसे मजबूत फोन है, जो IP68/IP69 रेटिंग के साथ आता है। यह फोन पानी में डूबने, तेज बारिश और धूल से बेहतरीन सुरक्षा देता है, जो इस बजट में काफी रेयर है। इसकी कीमत 14,499 रुपये से शुरू होती है।

3/6

Redmi 15 5G

Redmi 15 5G को IP64 रेटिंग मिली है, जो इसे पानी के छींटों और पसीने से सुरक्षित रखती है। डेली यूज और हल्की बारिश में फोन को नुकसान होने की चिंता नहीं रहती। इसे फ्लिपकार्ट से 14,183 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है।

4/6

Poco M7 Plus 5G

Poco M7 Plus 5G भी IP64 वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट बिल्ड के साथ आता है। यह आउटडोर यूज, जिम या हल्के एक्सिडेंटल वॉटर कॉन्टैक्ट के लिए भरोसेमंद ऑप्शन है। पोको फोन की कीमत केवल 11,849 रुपये से शुरू होती है।

5/6

Redmi Note 14 SE 5G

शाओमी के इस डिवाइस को IP64 रेटिंग दी गई है, जो फोन को धूल और पानी के छींटों से सेफ रखती है। AMOLED डिस्प्ले के साथ यह फोन मजबूत और प्रीमियम फील दोनों देता है। नोट सीरीज का यह फोन 13,499 रुपये में मिल रहा है।

6/6

Infinix Hot 60 5G+

Infinix Hot 60 5G+ IP64 रेटेड डिजाइन के साथ आता है, जिससे यह रोजमर्रा के पानी और धूल से होने वाले नुकसान से बचा रहता है। बजट सेगमेंट में यह एक मजबूत और भरोसेमंद चॉइस बनकर है और इसकी कीमत 10,499 रुपये से शुरू है।

