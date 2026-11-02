महंगा RO खरीदने की जरूरत नहीं! 10,000 रुपये से कम में मिलेंगे ये वाटर प्यूरीफायर; देखें लिस्ट

₹10 हजार से कम में बेस्ट वाटर प्यूरीफायर्स

घर में साफ और सुरक्षित पीने का पानी होना बेहद जरूरी है। खासतौर पर ऐसे इलाकों में जहां पानी की सप्लाई बोरवेल या ट्यूबवेल से होती है, वहां वाटर प्यूरीफायर की जरूरत बढ़ जाती है। हालांकि, बाजार में कई ऐसे मॉडल मौजूद हैं जिनकी कीमत 15,000 से 20,000 रुपये तक है। अगर आप ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो 10,000 रुपये से कम बजट में भी कई विकल्प मिल सकते हैं। इस बजट में Aquaguard, Kent, Pureit और Livpure जैसे ब्रांड्स के वाटर प्यूरीफायर खरीदे जा सकते हैं।