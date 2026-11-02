महंगा RO खरीदने की जरूरत नहीं! 10,000 रुपये से कम में मिलेंगे ये वाटर प्यूरीफायर; देखें लिस्ट

घर में साफ और सुरक्षित पीने का पानी होना बेहद जरूरी है। खासतौर पर ऐसे इलाकों में जहां पानी की सप्लाई बोरवेल या ट्यूबवेल से होती है, वहां वाटर प्यूरीफायर की जरूरत बढ़ जाती है। हालांकि, बाजार में कई ऐसे मॉडल मौजूद हैं जिनकी कीमत 15,000 से 20,000 रुपये तक है। अगर आप ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो 10,000 रुपये से कम बजट में भी कई विकल्प मिल सकते हैं। इस बजट में Aquaguard, Kent, Pureit और Livpure जैसे ब्रांड्स के वाटर प्यूरीफायर खरीदे जा सकते हैं।
Aquaguard Delight Aquasaver 10,000 रुपये से कम के बजट में एक विकल्प है। इसकी कीमत करीब 9,999 रुपये है। इसमें RO, UV और UF टेक्नोलॉजी मिलती है। इसमें 6.2 लीटर का स्टोरेज टैंक दिया गया है। यह उन घरों के लिए उपयोगी हो सकता है जहां पानी में TDS की मात्रा ज्यादा रहती है।
Kent Marvel भी इस बजट में एक विकल्प है। इसकी कीमत करीब 9,499 रुपये है और इसमें 8 लीटर की स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है। इसमें RO, UV और UF के साथ TDS कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसकी फिल्ट्रेशन क्षमता 20 लीटर प्रति घंटे तक बताई गई है।
कम कीमत में वाटर प्यूरीफायर खरीदने वालों के लिए Pureit Wave Prime पर भी विचार किया जा सकता है। इसकी कीमत करीब 6,299 रुपये है। इसमें RO और MF टेक्नोलॉजी के साथ 7 लीटर का टैंक मिलता है। इसमें 6 स्टेज फिल्ट्रेशन और ऑटो स्टार्ट-स्टॉप जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।
Livpure GLO PRO++ की कीमत करीब 8,500 से 9,000 रुपये के बीच हो सकती है। इसमें RO, UV और UF के साथ मिनरलाइजर दिया गया है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 7 लीटर है। यह छोटे परिवारों के लिए एक विकल्प हो सकता है।
वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले अपने घर में आने वाले पानी की गुणवत्ता और TDS लेवल की जांच जरूर कराएं। हर तरह के पानी के लिए RO जरूरी नहीं होता। कम TDS वाले पानी के लिए UV और UF आधारित प्यूरीफायर भी पर्याप्त हो सकते हैं। इसके अलावा फिल्टर बदलने की कीमत, सर्विस नेटवर्क, वारंटी और पानी की बर्बादी जैसे पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए।