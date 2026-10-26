₹1500 से कम में लंबी बैटरी वाले ईयरबड्स, इन टॉप डील्स में से चुन सकते हैं आप

वायरलेस ईयरबड्स खरीदते समय बेहतर साउंड क्वालिटी के साथ बैटरी लाइफ भी काफी मायने रखती है। खासकर उन यूजर्स के लिए, जो लंबे समय तक कॉलिंग, म्यूजिक स्ट्रीमिंग या वीडियो देखने के लिए ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में ऐसे कई ट्रू वायरलेस स्टीरियो (TWS) ईयरबड्स मौजूद हैं, जो चार्जिंग केस के साथ 60 से 75 घंटे तक के प्लेबैक का दावा करते हैं। हम ऐसे ही कुछ विकल्प लेकर आए हैं।
boAt Airdopes Plus Aura चार्जिंग केस के साथ 75 घंटे तक का प्लेबैक देते हैं। इनमें 13mm ड्राइवर्स और कॉलिंग के लिए चार माइक्रोफोन के साथ AI ENx टेक्नोलॉजी दी गई है। इनमें 55ms लो-लेटेंसी मोड भी मिलता है। कंपनी का दावा है कि 10 मिनट की चार्जिंग से 150 मिनट तक प्लेबैक मिल सकता है। इनकी कीमत 1,399 रुपये है।
ईयरबड्स 60 घंटे तक के प्लेबैक और 13mm BoomX ड्राइवर्स के साथ आते हैं। इनमें कॉलिंग के लिए Quad Mic ENC, Bluetooth 5.3 और 50ms तक का लो-लेटेंसी मोड मिलता है। कंपनी के अनुसार, 10 मिनट की चार्जिंग से 150 मिनट तक प्लेबैक मिल सकता है। इनमें IPX5 वॉटर रेजिस्टेंस भी दिया गया है। इन्हें 897 रुपये में खरीदा जा सकता है।
boAt Airdopes Plus 223 में 60 घंटे तक के प्लेबैक के साथ 13mm ड्राइवर्स दिए गए हैं। इनमें boAt Spatial Audio, AI ENx टेक्नोलॉजी और Bluetooth 6.0 कनेक्टिविटी मिलती है। गेमिंग और वीडियो देखने के लिए 55ms लो-लेटेंसी वाला Beast Mode भी मौजूद है। कंपनी के मुताबिक, 10 मिनट चार्ज करने पर 150 मिनट तक प्लेबैक मिल सकता है। ये 999 रुपये में मिल रहे हैं।
अगर लंबी बैटरी लाइफ के साथ एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) भी चाहिए, तो Noise Buds N1 Pro विकल्प हो सकते हैं। इनमें चार्जिंग केस के साथ 60 घंटे तक का प्लेबैक और 32dB तक ANC मिलता है। इनमें 11mm ड्राइवर्स, Quad Mic ENC, Bluetooth 5.3 और 40ms तक का लो-लेटेंसी मोड दिया गया है। कंपनी का दावा है कि 10 मिनट की चार्जिंग से 200 मिनट तक प्लेबैक मिल सकता है। ये 1399 रुपये में मिल रहे हैं।
ईयरबड्स चार्जिंग केस के साथ 60 घंटे तक के प्लेबैक और 13mm ड्राइवर्स के साथ आते हैं। इनमें boAt Spatial Audio, कॉलिंग के लिए AI ENx टेक्नोलॉजी और Bluetooth 6.0 कनेक्टिविटी मिलती है। इन्हें 899 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है।
लंबी बैटरी लाइफ के साथ एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) चाहने वाले यूजर्स के लिए GoBoult Tenet Pro एक विकल्प है। कंपनी के मुताबिक, ये ईयरबड्स चार्जिंग केस के साथ 75 घंटे तक का प्लेबैक देते हैं। इनमें 13mm ड्राइवर्स और 32dB तक ANC मिलता है। कॉलिंग के लिए क्वाड माइक्रोफोन के साथ ENC टेक्नोलॉजी दी गई है। ये 1,499 रुपये के ऑफर प्राइस पर मिल रहे हैं।