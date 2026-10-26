₹1500 से कम में लंबी बैटरी वाले ईयरबड्स, इन टॉप डील्स में से चुन सकते हैं आप

Noise Buds N1 Pro

अगर लंबी बैटरी लाइफ के साथ एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) भी चाहिए, तो Noise Buds N1 Pro विकल्प हो सकते हैं। इनमें चार्जिंग केस के साथ 60 घंटे तक का प्लेबैक और 32dB तक ANC मिलता है। इनमें 11mm ड्राइवर्स, Quad Mic ENC, Bluetooth 5.3 और 40ms तक का लो-लेटेंसी मोड दिया गया है। कंपनी का दावा है कि 10 मिनट की चार्जिंग से 200 मिनट तक प्लेबैक मिल सकता है। ये 1399 रुपये में मिल रहे हैं।