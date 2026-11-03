₹3000 से कम में खरीदें ये ब्रैंडेड TWS ईयरबड्स, इनमें से कोई भी चुन सकते हैं आप

boAt Nirvana Zenith Pro (कीमत: 2,799 रुपये)

boAt Nirvana Zenith Pro में 50dB तक हाइब्रिड अडैप्टिव ANC दिया गया है। इनमें LDAC और Hi-Res Audio का सपोर्ट मिलता है। साथ ही स्पेशियल ऑडियो फीचर भी दिया गया है। कॉलिंग के लिए 6 माइक्रोफोन के साथ AI-ENx टेक्नोलॉजी मिलती है। कंपनी का दावा है कि चार्जिंग केस के साथ ये 80 घंटे तक का प्लेबैक दे सकते हैं। इनमें 60ms लो-लेटेंसी गेमिंग मोड भी मिलता है। आधिकारिक वेबसाइट पर 2,699 रुपये की कीमत FESTIVE100 कूपन लगाने पर मिल रही है।