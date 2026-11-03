₹3000 से कम में खरीदें ये ब्रैंडेड TWS ईयरबड्स, इनमें से कोई भी चुन सकते हैं आप

TWS ईयरबड्स खरीदने के लिए अब ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। 3,000 रुपये से कम के बजट में भी कई ऐसे वायरलेस ईयरबड्स मिल रहे हैं, जिनमें एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC), हाई-रेजोल्यूशन ऑडियो, बेहतर कॉलिंग और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। Realme, CMF और Motorola जैसे ब्रांड इस सेगमेंट में कई विकल्प पेश कर रहे हैं। हम आपके लिए इनमें से चुनिंदा की लिस्ट लेकर आए हैं।
Realme Buds T500 Pro इस बजट में अच्छे फीचर्स वाला विकल्प है। इसमें 50dB तक ANC और LHDC 5.0 हाई-रेजोल्यूशन ऑडियो कोडेक का सपोर्ट मिलता है। इनमें 12.4mm के टाइटेनियम प्लेटेड ड्राइवर्स दिए गए हैं। कॉलिंग के लिए 6 माइक्रोफोन का सेटअप मिलता है। इसकी खासियत एक साथ तीन डिवाइस से कनेक्ट होने की सुविधा है। कंपनी के मुताबिक, चार्जिंग केस के साथ ये 56 घंटे तक चल सकते हैं। इनमें Bluetooth 6.1 और IP55 रेटिंग भी मिलती है।
CMF Buds 2 उन यूजर्स के लिए अच्छा विकल्प हो सकते हैं, जो नॉइज कैंसिलेशन के साथ लंबी बैटरी चाहते हैं। इनमें 48dB तक हाइब्रिड ANC दिया गया है। ये 11mm ड्राइवर्स और Dirac Opteo ऑडियो ट्यूनिंग के साथ आते हैं। इनमें Bluetooth 5.4 और IP55 रेटिंग मिलती है। कॉलिंग के लिए 6 HD माइक्रोफोन दिए गए हैं। कंपनी के मुताबिक, चार्जिंग केस के साथ ANC बंद होने पर ये 55 घंटे तक चल सकते हैं।
boAt Nirvana Zenith Pro में 50dB तक हाइब्रिड अडैप्टिव ANC दिया गया है। इनमें LDAC और Hi-Res Audio का सपोर्ट मिलता है। साथ ही स्पेशियल ऑडियो फीचर भी दिया गया है। कॉलिंग के लिए 6 माइक्रोफोन के साथ AI-ENx टेक्नोलॉजी मिलती है। कंपनी का दावा है कि चार्जिंग केस के साथ ये 80 घंटे तक का प्लेबैक दे सकते हैं। इनमें 60ms लो-लेटेंसी गेमिंग मोड भी मिलता है। आधिकारिक वेबसाइट पर 2,699 रुपये की कीमत FESTIVE100 कूपन लगाने पर मिल रही है।
कम बजट में ANC वाले ईयरबड्स खरीदने वालों के लिए Realme Buds T310 अच्छा विकल्प है। इनमें 46dB तक हाइब्रिड ANC और 12.4mm के डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं। ये Bluetooth 5.4 और 360 डिग्री स्पेशियल ऑडियो सपोर्ट के साथ आते हैं। इनमें IP55 रेटिंग भी मिलती है। कंपनी के मुताबिक, चार्जिंग केस के साथ इनकी बैटरी 40 घंटे तक चल सकती है।
CMF Buds 2a कम कीमत में ANC और अच्छे डिजाइन वाले ईयरबड्स तलाश रहे लोगों के लिए विकल्प हैं। इनमें 42dB तक ANC और 12.4mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलते हैं। ऑडियो को Dirac के साथ ट्यून किया गया है। इनमें Bluetooth 5.4, डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी और IP54 रेटिंग मिलती है। चार्जिंग केस के साथ ये 35.5 घंटे तक चल सकते हैं। कंपनी के मुताबिक, केवल 10 मिनट चार्ज करने पर 5.5 घंटे तक का प्लेबैक मिल सकता है।
Motorola Moto Buds 2 उन लोगों के लिए विकल्प है, जो नॉइज कैंसिलेशन को प्राथमिकता देते हैं। इनमें 55dB तक ANC का दावा किया गया है। इनमें 11mm और 6mm के डुअल ड्राइवर्स दिए गए हैं। LDAC ऑडियो कोडेक का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे कम्पैटिबल स्मार्टफोन पर बेहतर ऑडियो क्वालिटी मिल सकती है। चार्जिंग केस के साथ ये 53 घंटे तक चलने का दावा करते हैं।