₹1500 से कम में बेस्ट boAt, Noise, Redmi इयरबड्स; फेस्टिव सीजन में मिल रही बड़ी छूट

boAt Airdopes Prime 800D (कीमत: 1399 रुपये)

boAt Airdopes Prime 800D में 11mm ड्राइवर्स, Dolby Audio, HiFi DSP Core और 24-bit Spatial Audio का सपोर्ट मिलता है। कंपनी के मुताबिक, ये चार्जिंग केस के साथ 45 घंटे तक चल सकते हैं। कॉलिंग के लिए क्वाड माइक्रोफोन और AI ENx टेक्नोलॉजी दी गई है। गेमिंग के लिए 45ms लो-लेटेंसी Beast Mode मिलता है। 10 मिनट चार्ज करने पर चार घंटे तक प्लेबैक मिलने का दावा है। इनमें Bluetooth 6.1, IPX5 वाटर रेजिस्टेंस, Google Fast Pair और मल्टीपॉइंट कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी हैं।