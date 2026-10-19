₹1500 से कम में बेस्ट boAt, Noise, Redmi इयरबड्स; फेस्टिव सीजन में मिल रही बड़ी छूट

फेस्टिव सीजन में दोस्तों और परिवार के सदस्यों को गिफ्ट देने के लिए जरूरी नहीं कि ज्यादा पैसे खर्च किए जाएं। वायरलेस TWS ईयरबड्स एक ऐसा गिफ्ट हैं, जिनका इस्तेमाल म्यूजिक सुनने, फोन कॉल करने, ऑनलाइन क्लास और गेमिंग के लिए किया जा सकता है। बाजार में 1,500 रुपये से कम के बजट में boAt, Noise, Boult और Redmi जैसे ब्रैंड्स के कई विकल्प मौजूद हैं। आइए ऐसे ईयरबड्स पर नजर डालते हैं।
boAt Airdopes Prime 800D में 11mm ड्राइवर्स, Dolby Audio, HiFi DSP Core और 24-bit Spatial Audio का सपोर्ट मिलता है। कंपनी के मुताबिक, ये चार्जिंग केस के साथ 45 घंटे तक चल सकते हैं। कॉलिंग के लिए क्वाड माइक्रोफोन और AI ENx टेक्नोलॉजी दी गई है। गेमिंग के लिए 45ms लो-लेटेंसी Beast Mode मिलता है। 10 मिनट चार्ज करने पर चार घंटे तक प्लेबैक मिलने का दावा है। इनमें Bluetooth 6.1, IPX5 वाटर रेजिस्टेंस, Google Fast Pair और मल्टीपॉइंट कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी हैं।
Redmi Buds 5A में 12mm डायनामिक ड्राइवर्स, 25dB तक ANC और Bluetooth 5.4 कनेक्टिविटी मिलती है। कंपनी के मुताबिक, चार्जिंग केस के साथ कुल बैटरी लाइफ 30 घंटे तक है। इनमें Google Fast Pair, Xiaomi Earbuds ऐप सपोर्ट और लो-लेटेंसी मोड भी मिलता है। 10 मिनट की चार्जिंग से 90 मिनट तक म्यूजिक प्लेबैक मिलने का दावा है।
Boult Audio Z40 उन यूजर्स के लिए विकल्प है, जो कम कीमत में लंबी बैटरी लाइफ चाहते हैं। कंपनी के मुताबिक, ये चार्जिंग केस के साथ 60 घंटे तक चल सकते हैं। इनमें 10mm ड्राइवर्स, कॉलिंग के लिए Zen ENC माइक्रोफोन टेक्नोलॉजी और लो-लेटेंसी गेमिंग सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा Type-C फास्ट चार्जिंग और IPX5 वाटर रेजिस्टेंस दिया गया है।
Noise Buds N1 में 11mm ड्राइवर्स और चार्जिंग केस के साथ 40 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। कॉलिंग के दौरान आसपास के शोर को कम करने के लिए क्वाड माइक्रोफोन और Environmental Noise Cancellation (ENC) दिया गया है। ये Bluetooth 5.3 कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। इनमें 40ms लो-लेटेंसी मोड और 10 मिनट चार्ज करने पर 120 मिनट तक प्लेबैक मिलने का दावा भी है।
boAt Airdopes Plus 221 में लेदर-फिनिश चार्जिंग केस दिया गया है, जो इसे अलग लुक देता है। इनमें 13mm ड्राइवर्स, boAt Spatial Audio और Bluetooth 6.0 का सपोर्ट मिलता है। कंपनी के मुताबिक, चार्जिंग केस के साथ बैटरी लाइफ 60 घंटे तक है। कॉलिंग के लिए AI ENx टेक्नोलॉजी वाले डुअल माइक्रोफोन और गेमिंग के लिए 55ms लो-लेटेंसी मोड मिलता है। इनमें IPX4 वाटर रेजिस्टेंस और फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी है।
1,000 रुपये से कम के बजट में boAt Airdopes Plus 223 एक अच्छा ऑप्शन है। इनमें 13mm ड्राइवर्स, boAt Spatial Audio और चार्जिंग केस के साथ 60 घंटे तक की दावा की गई बैटरी लाइफ मिलती है। कॉलिंग के लिए डुअल माइक्रोफोन और AI ENx टेक्नोलॉजी दी गई है। Bluetooth 6.0, IPX4 वाटर रेजिस्टेंस और 55ms लो-लेटेंसी Beast Mode भी मिलता है।