1000 रुपये से कम में बेस्ट TWS इयरबड्स, Amazon Sale में एकदम हिट हैं ये डील्स

Great Indian Festival Sale शुरू हो गई है और 1000 रुपये से कम कीमत में TWS इयरबड्स Amazon Sale में सबसे ज्यादा डिमांड में हैं। इन डील्स में स्टाइल, साउंड और बैटरी बैकअप का बेहतरीन कॉम्बिनेशन ग्राहकों को बजट-फ्रेंडली प्राइस पर मिल रहा है। हम आपके लिए टॉप डील्स की लिस्ट लेकर आए हैं।
फास्ट्रैक के इयरबड्स की कीमत छूट के बाद केवल 448 रुपये रह गई है। इनमें 13mm साइज वाले ड्राइवर्स दिए गए हैं और लो-लेटेंसी वाला गेमिंग मोड दिया गया है।
ग्राहक इन इयरबड्स को केवल 799 रुपये कीमत पर खरीद सकते हैं। इनके फुल चार्ज होने पर 60 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिल जाता है।
रियलमी इयरबड्स को सेल में केवल 999 रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है। इसमें 48 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है और क्वॉड माइक सेटअप दिया गया है।
बोट के इन इयरबड्स की कीमत 699 रुपये है और इनमें ASAP चार्ज का सपोर्ट दिया गया है। फुल चार्ज पर ग्राहकों को 60 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिल जाता है।
यूनीक डिजाइन वाले ये इयरबड्स केवल 899 रुपये में खरीदे जा सकते हैं। इनमें 10mm डायनमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं और 50 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिलता है।
ट्रांसपैरेंट लिड केस वाले इन इयरबड्स की कीमत छूट के बाद 799 रुपये रह गई है। इनमें 50 घंटे की बैटरी लाइफ और लो-लेंटेसी मोड जैसे फायदे दिए गए हैं।
यूनीक डिजाइन वाले इयरबड्स में RGB लाइट्स दी गईं हैं और Bluetooth 5.3 का सपोर्ट मिल रहा है। इनकी कीमत सेल के चलते केवल 695 रुपये रह गई है।