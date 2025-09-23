best TWS earbuds under 1000 rupees in Amazon Great Indian Festival Sale 1000 रुपये से कम में बेस्ट TWS इयरबड्स, Amazon Sale में एकदम हिट हैं ये डील्स
1000 रुपये से कम में बेस्ट TWS इयरबड्स, Amazon Sale में एकदम हिट हैं ये डील्स

Amazon Sale में ग्राहकों के लिए बेस्ट ऑडियो गैजेट्स पर धमाकेदार ऑफर्स आए हैं। खासकर 1000 रुपये से कम कीमत में मिलने वाले TWS इयरबड्स बेस्टसेलर साबित हो रहे हैं। आइए आपको बेस्ट डील्स की जानकारी देते हैं। 

Pranesh TiwariTue, 23 Sep 2025 09:05 PM
₹1000 से कम में बेस्ट इयरबड्स

Great Indian Festival Sale शुरू हो गई है और 1000 रुपये से कम कीमत में TWS इयरबड्स Amazon Sale में सबसे ज्यादा डिमांड में हैं। इन डील्स में स्टाइल, साउंड और बैटरी बैकअप का बेहतरीन कॉम्बिनेशन ग्राहकों को बजट-फ्रेंडली प्राइस पर मिल रहा है। हम आपके लिए टॉप डील्स की लिस्ट लेकर आए हैं।

Fastrack Fpods FE100

फास्ट्रैक के इयरबड्स की कीमत छूट के बाद केवल 448 रुपये रह गई है। इनमें 13mm साइज वाले ड्राइवर्स दिए गए हैं और लो-लेटेंसी वाला गेमिंग मोड दिया गया है।

GOBOULT Z40 True Wireless in Ear Earbuds

ग्राहक इन इयरबड्स को केवल 799 रुपये कीमत पर खरीद सकते हैं। इनके फुल चार्ज होने पर 60 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिल जाता है।

realme Buds T200 Lite Earbuds

रियलमी इयरबड्स को सेल में केवल 999 रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है। इसमें 48 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है और क्वॉड माइक सेटअप दिया गया है।

boAt Airdopes 131/8

बोट के इन इयरबड्स की कीमत 699 रुपये है और इनमें ASAP चार्ज का सपोर्ट दिया गया है। फुल चार्ज पर ग्राहकों को 60 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिल जाता है।

pTron Bassbuds Vortex Open Ear Wireless Earbuds

यूनीक डिजाइन वाले ये इयरबड्स केवल 899 रुपये में खरीदे जा सकते हैं। इनमें 10mm डायनमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं और 50 घंटे तक का प्लेबैक टाइम मिलता है।

boAt Airdopes 311 Pro

ट्रांसपैरेंट लिड केस वाले इन इयरबड्स की कीमत छूट के बाद 799 रुपये रह गई है। इनमें 50 घंटे की बैटरी लाइफ और लो-लेंटेसी मोड जैसे फायदे दिए गए हैं।

pTron Bassbuds Rogue W

यूनीक डिजाइन वाले इयरबड्स में RGB लाइट्स दी गईं हैं और Bluetooth 5.3 का सपोर्ट मिल रहा है। इनकी कीमत सेल के चलते केवल 695 रुपये रह गई है।

