7000mAh से ज्यादा बैटरी वाले टॉप फोन; OnePlus, Xiaomi और Oppo सब लिस्ट में

7000mAh से बड़ी बैटरी वाले टॉप फोन

आजकल यूजर्स चाहते हैं कि उनका फोन लंबे समय तक बिना चार्ज किए चले। इसी वजह से कंपनियां अब 7000mAh से ज्यादा बैटरी वाले फोन पेश कर रही हैं। इस लिस्ट में OnePlus, Xiaomi और Oppo जैसे बड़े ब्रैंड शामिल हैं, जो पावरफुल बैटरी के साथ शानदार फीचर्स भी ऑफर करते हैं।