7000mAh से ज्यादा बैटरी वाले टॉप फोन; OnePlus, Xiaomi और Oppo सब लिस्ट में

आजकल यूजर्स चाहते हैं कि उनका फोन लंबे समय तक बिना चार्ज किए चले। इसी वजह से कंपनियां अब 7000mAh से ज्यादा बैटरी वाले फोन पेश कर रही हैं। इस लिस्ट में OnePlus, Xiaomi और Oppo जैसे बड़े ब्रैंड शामिल हैं, जो पावरफुल बैटरी के साथ शानदार फीचर्स भी ऑफर करते हैं।
वनप्लस स्मार्टफोन में 16MP सेल्फी कैमरा और 50MP प्राइमरी कैमरा के साथ 7000mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है। इसकी कीमत भारत में 24,997 रुपये से शुरू होती है।
ओप्पो के नए स्मार्टफोन में Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर दिया गया है और 7000mAh क्षमता वाली बड़ी बैटरी SuperVOOC फास्ट चार्जिंग के साथ मिलती है। इसे 37,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है।
शाओमी का यह फोन 14,999 रुपये के बजट प्राइस पर खरीदा जा सकता है। इसमें 7000mAh क्षमता वाली बैटरी मिलती है और 50MP डुअल कैमरा के साथ 8MP सेल्फी कैमरा दिया गया है।
वीवो फोन में बड़ा 6.77 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ दिया गया है और 32MP सेल्फी कैमरा मिलता है। 7300mAh बैटरी फोन की कीमत 21,999 रुपये से शुरू होती है।
ओप्पो डिवाइस में भी 7000mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है और Snapdragon 6 Gen 4 प्रोसेसर के साथ 8GB रैम मिलती है। 16MP फ्रंट कैमरा फोन की शुरुआती 17,356 रुपये है।
रियलमी फोन में 50MP सेल्फी कैमरा के अलावा 50 का ट्रिपल कैमरा सेटअप इसके बैक पैनल पर दिया गया है। 144Hz रिफ्रेश रेट और 7000mAh बैटरी फोन की कीमत 29,800 रुपये है।