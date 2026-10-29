दिवाली पर गिफ्ट करना है नया स्मार्टफोन? 20 हजार रुपये से कम में मिल रहे हैं ये सारे मॉडल

दिवाली और फेस्टिव सीजन में स्मार्टफोन गिफ्ट करना अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप 20,000 रुपये से कम बजट में किसी अपने के लिए नया फोन खरीदना चाहते हैं, तो बाजार में Motorola, Samsung और दूसरी कंपनियों के कई विकल्प मौजूद हैं।
फोन में 6.67 इंच का डिस्प्ले, Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर और 5500mAh बैटरी मिलती है। इसमें 50MP का मुख्य कैमरा और 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। लगभग 18,499 रुपये की कीमत पर यह उन लोगों के लिए विकल्प हो सकता है, जिन्हें कैमरा, डिजाइन और रोजमर्रा की परफॉर्मेंस का बैलेंस चाहिए।
Samsung का यह फोन 6.7 इंच के Super AMOLED डिस्प्ले, 50MP के मेन कैमरे और 5000mAh बैटरी के साथ आता है। इसमें OIS सपोर्ट वाला मेन कैमरा भी है। कंपनी ने इसके लिए छह OS अपग्रेड का वादा किया है। इसकी कीमत करीब 17,999 रुपये है।
लगभग 16,999 रुपये की कीमत वाला यह फोन 6.77 इंच के डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 7300 Pro प्रोसेसर और 5000mAh बैटरी के साथ आता है। इसमें 50MP के दो कैमरों सहित ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है।
अगर प्राथमिकता बैटरी है, तो Moto G67 Power 5G पर विचार किया जा सकता है। इसमें 7000mAh बैटरी, 6.7 इंच का डिस्प्ले और Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर मिलता है। इसकी कीमत करीब 18,399 रुपये बताई गई है।
Lava का यह फोन करीब 14,990 रुपये में 6.67 इंच AMOLED डिस्प्ले, Dimensity 7300 प्रोसेसर और 64MP मुख्य कैमरे के साथ उपलब्ध है। इसमें 5000mAh बैटरी मिलती है। इसकी कीमत 18,999 रुपये है।
realme P3 5G में Snapdragon 6 Gen 4 प्रोसेसर, 120Hz रिफ्रेश रेट वाला AMOLED डिस्प्ले और 6000mAh बैटरी मिलती है। इसमें 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है। फोन में 50MP का मुख्य कैमरा दिया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 16,999 रुपये है।
POCO X7 5G में 6.67 इंच का डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 7300 Ultra प्रोसेसर और 5500mAh बैटरी मिलती है। इसके रियर कैमरा सेटअप में 50MP का मेन कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है। 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत करीब 17,999 रुपये है।