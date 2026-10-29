दिवाली पर गिफ्ट करना है नया स्मार्टफोन? 20 हजार रुपये से कम में मिल रहे हैं ये सारे मॉडल

Moto G96 5G

फोन में 6.67 इंच का डिस्प्ले, Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर और 5500mAh बैटरी मिलती है। इसमें 50MP का मुख्य कैमरा और 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। लगभग 18,499 रुपये की कीमत पर यह उन लोगों के लिए विकल्प हो सकता है, जिन्हें कैमरा, डिजाइन और रोजमर्रा की परफॉर्मेंस का बैलेंस चाहिए।