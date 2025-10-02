अक्टूबर में खरीदना है नया फोन? ₹10 हजार से कम में बेस्ट डील्स, Samsung और Moto सब लिस्ट में

Motorola से लेकर Samsung और Xiaomi तक सभी कंपनियां 10 हजार रुपये से कम कीमत पर बेहतरीन स्मार्टफोन ऑफर कर रही हैं। हम इस बजट सेगमेंट में आपके लिए बेस्ट डील्स की लिस्ट लेकर आए हैं, जिनका चुनाव आप अक्टूबर महीने में कर सकते हैं। ये सभी फोन अच्छे कैमरा और 5G सपोर्ट के साथ आते हैं।
डिवाइस Dimensity 6300 5G प्रोसेसर के साथ आता है और इसमें 6300mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है। यह फोन IP64 रेटिंग ऑफर करता है और इसे 9,998 रुपये कीमत पर ऑर्डर किया जा सकता है।
शाओमी के इस डिवाइस में बैक पैनल पर 50MP डुअल कैमरा और सामने 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। यह फोन 18W फास्ट चार्जिंग ऑफर करता है और इसकी कीमत 8,999 रुपये रह गई है।
साउथ कोरियन टेक कंपनी का फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर के साथ आता है और 25W फास्ट चार्जिंग ऑफर करता है। यह 4 साल तक OS अपग्रेड्स ऑफर करेगा और 7,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है।
बड़े 120Hz रिफ्रेश रेट और IP64 प्रोटेक्शन वाले फोन में 50MP AI कैमरा मिलता है और यह MediaTek Dimensity 7060 प्रोसेसर के साथ आता है। यह छूट के बाद 9,999 रुपये कीमत पर मिल रहा है।
पोको स्मार्टफोन में 6.88 इंच का HD+ डिस्प्ले और 50MP मेन कैमरा दिया गया है। Snapdragon 4 Gen 2 चिपसेट वाला फोन 8MP फ्रंट कैमरा ऑफर करता है और इसकी कीमत 8,489 रुपये हो गई है।
सैमसंग के इस डिवाइस में 50MP डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है और 6.7 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है। इसमें 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5000mAh बैटरी दी गई है और इसकी कीमत 6,249 रुपये रह गई है।
मोटोरोला का यह स्मार्टफोन IP52 वाटर रेसिस्टेंस ऑफर करता है और इसमें Pentium 4 प्रोसेसर दिया गया है। यह फोन छूट के बाद 7,349 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है।