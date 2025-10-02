best smartphones under 10000 rupees to buy in october including samsung motorola and xiaomi too अक्टूबर में खरीदना है नया फोन? ₹10 हजार से कम में बेस्ट डील्स, Samsung और Moto सब लिस्ट में
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोअक्टूबर में खरीदना है नया फोन? ₹10 हजार से कम में बेस्ट डील्स, Samsung और Moto सब लिस्ट में

अक्टूबर में खरीदना है नया फोन? ₹10 हजार से कम में बेस्ट डील्स, Samsung और Moto सब लिस्ट में

अगर 10 हजार रुपये से कम कीमत पर आपको नया फोन खरीदना है तो चुनिंदा स्मार्टफोन्स अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं। हम बेस्ट डील्स की लिस्ट एकसाथ लेकर आए हैं।

Pranesh TiwariThu, 2 Oct 2025 09:06 PM
1/8

₹10 हजार से कम में बेस्ट स्मार्टफोन

Motorola से लेकर Samsung और Xiaomi तक सभी कंपनियां 10 हजार रुपये से कम कीमत पर बेहतरीन स्मार्टफोन ऑफर कर रही हैं। हम इस बजट सेगमेंट में आपके लिए बेस्ट डील्स की लिस्ट लेकर आए हैं, जिनका चुनाव आप अक्टूबर महीने में कर सकते हैं। ये सभी फोन अच्छे कैमरा और 5G सपोर्ट के साथ आते हैं।

2/8

iQOO Z10 Lite 5G

डिवाइस Dimensity 6300 5G प्रोसेसर के साथ आता है और इसमें 6300mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है। यह फोन IP64 रेटिंग ऑफर करता है और इसे 9,998 रुपये कीमत पर ऑर्डर किया जा सकता है।

3/8

Redmi A4 5G

शाओमी के इस डिवाइस में बैक पैनल पर 50MP डुअल कैमरा और सामने 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। यह फोन 18W फास्ट चार्जिंग ऑफर करता है और इसकी कीमत 8,999 रुपये रह गई है।

4/8

Samsung Galaxy M06 5G

साउथ कोरियन टेक कंपनी का फोन MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर के साथ आता है और 25W फास्ट चार्जिंग ऑफर करता है। यह 4 साल तक OS अपग्रेड्स ऑफर करेगा और 7,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है।

5/8

Lava Storm Play 5G

बड़े 120Hz रिफ्रेश रेट और IP64 प्रोटेक्शन वाले फोन में 50MP AI कैमरा मिलता है और यह MediaTek Dimensity 7060 प्रोसेसर के साथ आता है। यह छूट के बाद 9,999 रुपये कीमत पर मिल रहा है।

6/8

Poco M7 5G

पोको स्मार्टफोन में 6.88 इंच का HD+ डिस्प्ले और 50MP मेन कैमरा दिया गया है। Snapdragon 4 Gen 2 चिपसेट वाला फोन 8MP फ्रंट कैमरा ऑफर करता है और इसकी कीमत 8,489 रुपये हो गई है।

7/8

Samsung Galaxy M05

सैमसंग के इस डिवाइस में 50MP डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है और 6.7 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है। इसमें 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5000mAh बैटरी दी गई है और इसकी कीमत 6,249 रुपये रह गई है।

8/8

Motorola G05 4G

मोटोरोला का यह स्मार्टफोन IP52 वाटर रेसिस्टेंस ऑफर करता है और इसमें Pentium 4 प्रोसेसर दिया गया है। यह फोन छूट के बाद 7,349 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है।

Smartphones Smartphone Iqoo Smartphones Samsung Motorola