अक्टूबर में खरीदना है नया फोन? ₹10 हजार से कम में बेस्ट डील्स, Samsung और Moto सब लिस्ट में

₹10 हजार से कम में बेस्ट स्मार्टफोन

Motorola से लेकर Samsung और Xiaomi तक सभी कंपनियां 10 हजार रुपये से कम कीमत पर बेहतरीन स्मार्टफोन ऑफर कर रही हैं। हम इस बजट सेगमेंट में आपके लिए बेस्ट डील्स की लिस्ट लेकर आए हैं, जिनका चुनाव आप अक्टूबर महीने में कर सकते हैं। ये सभी फोन अच्छे कैमरा और 5G सपोर्ट के साथ आते हैं।