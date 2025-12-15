Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
₹15 हजार से कम में साल 2025 के बेस्ट स्मार्टफोन! लिस्ट में Samsung, Motorola सब

कम कीमत पर धाकड़ फोन खरीदना चाहते हैं तो साल 2025 बेहतरीन रहा है, हम आपके लिए ढेर सारे ऑप्शंस लेकर आए हैं जिससे बेस्ट का चुनाव करना आसान होगा। इस लिस्ट में Samsung से लेकर Motorola तक शामिल हैं।

Pranesh TiwariDec 15, 2025 03:11 pm IST
1/9

15 हजार रुपये से कम में बेस्ट फोन

Samsung और Motorola जैसे टेक ब्रैंड्स के प्रीमियम बजट फोन ग्राहक डिस्काउंट के बाद 15 हजार रुपये से कम में खरीद सकते हैं। हम आपके लिए इस सेगमेंट की बेस्ट डील्स लेकर आए हैं, जो बड़े डिस्प्ले के अलावा दमदार बैटरी और बढ़िया कैमरा सेटअप सब ऑफर कर रहे हैं। आप इन आठ फोन्स में से चुनाव कर सकते हैं।

2/9

iQOO Z10x 5G

टाइटेनियम फिनिश वाले इस फोन में MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर दिया गया है और बड़ी 6500mAh बैटरी दी गई है। मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी वाले इस डिवाइस को 14,998 रुपये में खरीदा जा सकता है।

3/9

Lava Play Ultra 5G

लावा फोन में 6.67 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले दिया गया है और 64MP कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 5000mAh क्षमता वाली बैटरी 33W फास्ट चार्जिंग के साथ दी गई है। इसे 14,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा जा सकता है।

4/9

Redmi &nbsp;13 5G Prime Edition

रेडमी स्मार्टफोन में Snapdragon 4 Gen 2 AE प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 108MP प्रो-ग्रेड कैमरा दिया गया है और इसमें 6.79 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है और फोन 11,199 रुपये में खरीदने का मौका दिया गया है।

5/9

Samsung Galaxy M16 5G

सैमसंग डिवाइस 14,499 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है और यह फोन के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट की कीमत है। इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर के अलावा 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है।

6/9

Motorola G64 5G

मोटोरोला फोन में 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज दिया गया है और इसमें MediaTek Dimensity 7025 प्रोसेसर मिलता है। इसमें 50MP मेन कैमरा के अलावा 16MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। यह फोन 14,835 रुपये में मिल रहा है।

7/9

Vivo T4x

वीवो फोन में MediTek Dimensity 7400 5G प्रोसेसर दिया गया है और 6.77 इंच का डिस्प्ले मिलता है। इसमें 32MP फ्रंट कैमरा मिल रहा है और 13,999 रुपये कीमत पर यह बढ़िया वैल्यू देता है।

8/9

Realme Narzo 70x 5G

रियलमी डिवाइस में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला बड़ा डिस्प्ले और Dimensity 6100+ प्रोसेसर दिया गया है। 50MP AI कैमरा सेंसर वाला फोन 45W फास्ट चार्जिंग ऑफर करता है और इसे 11,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

9/9

Samsung Galaxy M36 5G

सैमसंग के इस फोन में Circle to Search और Google Gemini सपोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं और गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ की सुरक्षा मिलती है। इसे फ्लिपकार्ट से 14,996 रुपये में खरीदा जा सकता है।

