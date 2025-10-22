₹10 हजार से कम में बेस्ट स्मार्टफोन डील्स! Samsung और Motorola सब लिस्ट में

Samsung से लेकर Motorola जैसे ब्रैंड्स के पावरफुल स्मार्टफोन ग्राहक अब 10 हजार रुपये से कम में ऑर्डर कर सकते हैं। हम आपके लिए वे डील्स लेकर आए हैं, जो कीमत में कम लेकिन वैल्यू में बेहतरीन है। आप 10 हजार रुपये से कम में इन फोन्स में से चुन सकते हैं।
मोटोरोला फोन का हाइलाइट इसकी 7000mAh क्षमता वाली बैटरी लाइफ है। डिस्प्ले 6.88 इंच का है और इसका कैमरा 50MP का है। फोन में MediaTek Helio सीरीज का प्रोसेसर दिया गया है। फोन 7,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।
बड़े 6.7 इंच डिस्प्ले के साथ आने वाले इस डिवाइस में 5MP सेल्फी और 50MP मेन कैमरा दिया गया है और 5000mAh बैटरी मिलती है। यह 5G फोन 120Hz रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के अलावा 8GB तक रैम देता है। यह 7,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है।
धांसू परफॉर्मेंस वाले इस फोन में MediaTek Helio G99 प्रोसेसर दिया गया है और 6.7 इंच का 90Hz डिस्प्ले मिल रहा है। इस फोन में दमदार बैटरी लाइफ का फायदा भी मिलता है। Amazon पर फोन 6,799 रुपये में लिस्टेड है।
सैमसंग की F-सीरीज के इस डिवाइस में 50MP डुअल कैमरा सेटअप बैक पैनल पर मिलता है। इस फोन में बड़ी 5000mAh बैटरी दी गई है और Android 15 पर बेस्ड OneUI दिया जा रहा है। यह 6,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है।
डिवाइस में बैक पैनल पर 50MP+2MP डुअल सेल्फी कैमरा दिया गया है और 5000mAh क्षमता वाली बैटरी इसका हिस्सा है। 5G कनेक्टिविटी वाले फोन में 90Hz डिस्प्ले के अलावा क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलता है। इसे 8,999 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है।
केवल 9,999 रुपये में मिल रहा यह फोन यूजर्स को Android 15 पर बेस्ड HiOS के साथ मिलता है। इसमें 6.74 इंच का डिस्प्ले मिलता है और 6000mAh बैटरी के साथ-साथ 50MP प्राइमरी कैमरा सेटअप दिया गया है।
बजट फोन में Unisoc T7100 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है और इसके बैक पैनल पर 13MP मेन कैमरा मिलता है। फोन में 8MP सेल्फी कैमरा के साथ 5000mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है। फोन केवल 8,490 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है।
इनफिनिक्स स्मार्टफोन में 6.75 इंच का HD+ डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ दिया गया है और इसमें MediaTek Dimensity 6400 5G प्रोसेसर मिलता है। 6000mAh बैटरी वाला यह फोन 9,499 रुपये में मिल रहा है।