ऑफर्स की बरसात! 6000 रुपये से कम में बेस्ट Smart TV, एकसाथ टॉप-6 डील्स

कम कीमत में नया स्मार्ट टीवी घर लाना चाहते हैं तो हम आपके लिए बेस्ट स्मार्ट टीवी डील्स की लिस्ट एकसाथ लेकर आए हैं। आप 6000 रुपये से भी कम कीमत पर VW और InnoQ जैसे ब्रैंड्स के प्रीमियम स्मार्ट टीवी घर ला सकते हैं, जिनमें ढेरों OTT ऐप्स का ऐक्सेस मिलता है। आप ये डील्स नीचे देख सकते हैं।
सबसे कम कीमत पर आप Foxsky का बड़ा फ्रेमलेस डिजाइन वाला टीवी खरीद सकते हैं। यह लेटेस्ट मॉडल androidtv ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है और 30W साउंड मिलता है। यह Flipkart पर 5499 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है।
बड़े 24 इंच डिस्प्ले वाले इस टीवी में 1000 से ज्यादा ऐप्स का सपोर्ट मिलता है और 30W क्षमता वाले स्पीकर्स दिए गए हैं। इसपर लिमिटेड टाइम ऑफर दिया गया है और यह केवल 5890 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा जा सकता है।
थॉमसन का यह स्मार्ट टीवी वैसे तो Flipkart पर 6,199 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है लेकिन बैंक कार्ड ऑफर्स के बाद इसकी कीमत 6000 रुपये से कम रह जाएगी। Linux OS पर काम करने वाला टीवी 20W क्षमता वाले स्पीकर के साथ आता है।
कोडाक स्मार्ट टीवी में ढेरों OTT ऐप्स का सपोर्ट दिया गया है और 20W स्पीकर्स मिलते हैं। यह Linux ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है और 60Hz डिस्प्ले में स्क्रीनकास्ट जैसे ऑप्शंस मिलते हैं। टीवी 6,199 रुपये में लिस्टेड है और ऑफर्स के बाद 6000 रुपये से कम में मिले जाएगा।
भरोसेमंद ब्रैंड थॉमसन का स्मार्ट टीवी Flipkart पर 6,299 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्टेड है और ऑफर्स के साथ 6000 रुपये से कम में मिल सकता है। इसमें 24W स्पीकर्स और 24 इंच डिस्प्ले मिलता है।
बड़े 24 इंच स्क्रीन साइज वाले इस टीवी में ढेरों OTT ऐप्स का सपोर्ट मिल जाता है और यह Coolita 3.0 OS पर काम करता है। इस स्मार्ट टीवी को Amazon से केवल 5999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा जा सकता है। इसमें 24W ऑडियो आउटपुट मिलता है।