ऑफर्स की बरसात! 6000 रुपये से कम में बेस्ट Smart TV, एकसाथ टॉप-6 डील्स

अगर आपको लगता है कि स्मार्ट टीवी खरीदने के लिए ग्राहकों को बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है तो ऐसा नहीं है। आप खास डिस्काउंट के चलते 6000 रुपये से भी कम कीमत पर बड़ी स्क्रीन वाला Smart TV खरीद सकते हैं।

Pranesh TiwariMon, 1 Sep 2025 04:29 PM
₹6000 से कम में बेस्ट Smart TV डील्स

कम कीमत में नया स्मार्ट टीवी घर लाना चाहते हैं तो हम आपके लिए बेस्ट स्मार्ट टीवी डील्स की लिस्ट एकसाथ लेकर आए हैं। आप 6000 रुपये से भी कम कीमत पर VW और InnoQ जैसे ब्रैंड्स के प्रीमियम स्मार्ट टीवी घर ला सकते हैं, जिनमें ढेरों OTT ऐप्स का ऐक्सेस मिलता है। आप ये डील्स नीचे देख सकते हैं।

Foxsky LED Smart TV 2025 Edition

सबसे कम कीमत पर आप Foxsky का बड़ा फ्रेमलेस डिजाइन वाला टीवी खरीद सकते हैं। यह लेटेस्ट मॉडल androidtv ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है और 30W साउंड मिलता है। यह Flipkart पर 5499 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है।

InnoQ Sounbar LED Smart Android TV

बड़े 24 इंच डिस्प्ले वाले इस टीवी में 1000 से ज्यादा ऐप्स का सपोर्ट मिलता है और 30W क्षमता वाले स्पीकर्स दिए गए हैं। इसपर लिमिटेड टाइम ऑफर दिया गया है और यह केवल 5890 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा जा सकता है।

Thomson Alpha LED Smart Linux TV

थॉमसन का यह स्मार्ट टीवी वैसे तो Flipkart पर 6,199 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है लेकिन बैंक कार्ड ऑफर्स के बाद इसकी कीमत 6000 रुपये से कम रह जाएगी। Linux OS पर काम करने वाला टीवी 20W क्षमता वाले स्पीकर के साथ आता है।

KODAK Special Edition LED Smart Linux TV

कोडाक स्मार्ट टीवी में ढेरों OTT ऐप्स का सपोर्ट दिया गया है और 20W स्पीकर्स मिलते हैं। यह Linux ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है और 60Hz डिस्प्ले में स्क्रीनकास्ट जैसे ऑप्शंस मिलते हैं। टीवी 6,199 रुपये में लिस्टेड है और ऑफर्स के बाद 6000 रुपये से कम में मिले जाएगा।

Thomson Alpha QLED Smart Linux TV 2025 Edition

भरोसेमंद ब्रैंड थॉमसन का स्मार्ट टीवी Flipkart पर 6,299 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्टेड है और ऑफर्स के साथ 6000 रुपये से कम में मिल सकता है। इसमें 24W स्पीकर्स और 24 इंच डिस्प्ले मिलता है।

VW Linux Frameless Series Smart LED TV

बड़े 24 इंच स्क्रीन साइज वाले इस टीवी में ढेरों OTT ऐप्स का सपोर्ट मिल जाता है और यह Coolita 3.0 OS पर काम करता है। इस स्मार्ट टीवी को Amazon से केवल 5999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा जा सकता है। इसमें 24W ऑडियो आउटपुट मिलता है।

