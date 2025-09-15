best smart TV deals under 30000 rupees here are the top selling models from samsung and sony too ₹30 हजार से कम में बेस्ट Smart TV डील्स, सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल सस्ते
₹30 हजार से कम में बेस्ट Smart TV डील्स, सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल सस्ते

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स की ओर से बड़ी स्क्रीन वाले प्रीमियम स्मार्ट टीवी सस्ते में ऑफर किए जा रहे हैं। हम 30 हजार रुपये से कम कीमत पर मिल रहे टॉप स्मार्ट टीवी मॉडल्स की जानकारी दे रहे हैं।

Pranesh TiwariMon, 15 Sep 2025 06:41 PM
₹30 हजार से कम में स्मार्ट टीवी डील्स

अगर आपको कम कीमत पर धाकड़ Smart TV खरीदना हो तो मिडरेंज सेगमेंट परफेक्ट रहता है। इसमें आपको ब्रैंड्स के भरोसे और प्रीमियम डिजाइन के साथ बड़ा डिस्प्ले और ढेरों एडवांस्ड फीचर्स मिल जाते हैं। हम 30 हजार रुपये से कम कीमत पर मिल रहीं बेस्ट Smart TV डील्स के बारे में आपको यहां जानकारी देने जा रहे हैं।

Sony BRAVIA 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED Google TV

सोनी का प्रीमियम स्मार्ट टीवी मॉडल ग्राहकों को 24,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। इसमें Google TV सॉफ्टवेयर स्किन मिलती है और गूगल असिस्टेंट के अलावा बिल्ट-इन क्रोमकास्ट जैसे फीचर्स इसका हिस्सा हैं। इसमें 2K LED डिस्प्ले और Alexa सपोर्ट भी दिया गया है।

Xiaomi MI 125 cm (50 inches) X Series 4K LED Smart Google TV

छूट के बाद शाओमी स्मार्ट टीवी को 28,999 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है और इसमें डुअल बैंड WiFi के साथ तीन HDMI पोर्ट्स मिलते हैं। इसमें 30W क्षमता वाले पावरफुल स्पीकर्स मिलते हैं और विविड पिक्चर इंजन का सपोर्ट भी मिलता है। इसपर 4K क्वॉलिटी में कंटेंट देखा जा सकता है।

Philips 109 cm (43 inches) 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV

फिलिप्स स्मार्ट टीवी को 26,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदने का मौका मिल रहा है। इसमें Google TV OS मिलता है और इन-बिल्ट WiFi मिलता है और क्रोमकास्ट सपोर्ट भी इसका हिस्सा हैं। इसमें गूगल असिस्टेंट के साथ वॉइस कंट्रोल का विकल्प मिल जाता है।

Vu 108 cm (43 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV

प्रीमियम 4K QLED डिस्प्ले और A+ ग्रेड पैनल के साथ आने वाले इस स्मार्ट टीवी की कीमत केवल 27,000 रुपये रह गई है। इसमें Dolby Vision के अलावा HDR10 सपोर्ट और MEMC पावर्ड मोशन इनहैंसमेंट मिलता है। इस टीवी में डेडिकेटेड क्रिकेट मोड भी दिया गया है।

Xiaomi 108 cm (43 inch) X Ultra HD 4K Smart Google LED TV

शाओमी के इस टीवी की कीमत डिस्काउंट के बाद 26,999 रुपये रह गई है। इसमें Google TV के साथ Android 14 OS मिलता है और 4K Ultra HD डिस्प्ले 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें Dolby Vision का सपोर्ट दिया गया है और Vivid Picture Engine 2 दिया गया है।

Panasonic 108 cm (43 inches) 4K Ultra HD Smart LED Google TV

पैनासोनिक टीवी को 30,790 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है और बैंक ऑफर्स के बाद इसकी कीमत 30 हजार रुपये से कम रह जाएगी। इसमें 4K कलर इंजन के अलावा वाइड व्यूइंग एंगल और वाइड कलर गॉमेट मिलेगा। इसमें Dolby Digital साउंड का सपोर्ट दिया गया है।

Samsung 108 cm (43 inches) 4K Ultra HD Smart LED TV

सैमसंग स्मार्ट टीवी में 4K अल्ट्रा HD रेजॉल्यूशन मिलता है और इसकी कीमत डिस्काउंट के बाद 27,990 रुपये रह जाएगी। इसमें क्रिस्टल प्रोसेसर 4K मिलता है और 4K अपस्केलिंग फीचर भी दिया गया है। यह टीवी HDR10+ सपोर्ट ऑफर करता है और इसमें Samsung Knox की सुरक्षा दी गई है।

NU 108 cm (43 Inches) New 2025 Borderless Series 4K QLED Smart Google TV

स्मार्ट टीवी की कीमत 26,999 रुपये है और इसमें वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट वाला स्मार्ट रिमोट मिलता है। इसमें HDR 10 सपोर्ट दिया गया है और SonyLIV, ZEE5, Youtube, Netflix, Prime Video, JioHotstar जैसे OTT ऐप्स इसपर ऐक्सेस किए जा सकते हैं।

