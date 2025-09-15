₹30 हजार से कम में बेस्ट Smart TV डील्स, सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल सस्ते

अगर आपको कम कीमत पर धाकड़ Smart TV खरीदना हो तो मिडरेंज सेगमेंट परफेक्ट रहता है। इसमें आपको ब्रैंड्स के भरोसे और प्रीमियम डिजाइन के साथ बड़ा डिस्प्ले और ढेरों एडवांस्ड फीचर्स मिल जाते हैं। हम 30 हजार रुपये से कम कीमत पर मिल रहीं बेस्ट Smart TV डील्स के बारे में आपको यहां जानकारी देने जा रहे हैं।
सोनी का प्रीमियम स्मार्ट टीवी मॉडल ग्राहकों को 24,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। इसमें Google TV सॉफ्टवेयर स्किन मिलती है और गूगल असिस्टेंट के अलावा बिल्ट-इन क्रोमकास्ट जैसे फीचर्स इसका हिस्सा हैं। इसमें 2K LED डिस्प्ले और Alexa सपोर्ट भी दिया गया है।
छूट के बाद शाओमी स्मार्ट टीवी को 28,999 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है और इसमें डुअल बैंड WiFi के साथ तीन HDMI पोर्ट्स मिलते हैं। इसमें 30W क्षमता वाले पावरफुल स्पीकर्स मिलते हैं और विविड पिक्चर इंजन का सपोर्ट भी मिलता है। इसपर 4K क्वॉलिटी में कंटेंट देखा जा सकता है।
फिलिप्स स्मार्ट टीवी को 26,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदने का मौका मिल रहा है। इसमें Google TV OS मिलता है और इन-बिल्ट WiFi मिलता है और क्रोमकास्ट सपोर्ट भी इसका हिस्सा हैं। इसमें गूगल असिस्टेंट के साथ वॉइस कंट्रोल का विकल्प मिल जाता है।
प्रीमियम 4K QLED डिस्प्ले और A+ ग्रेड पैनल के साथ आने वाले इस स्मार्ट टीवी की कीमत केवल 27,000 रुपये रह गई है। इसमें Dolby Vision के अलावा HDR10 सपोर्ट और MEMC पावर्ड मोशन इनहैंसमेंट मिलता है। इस टीवी में डेडिकेटेड क्रिकेट मोड भी दिया गया है।
शाओमी के इस टीवी की कीमत डिस्काउंट के बाद 26,999 रुपये रह गई है। इसमें Google TV के साथ Android 14 OS मिलता है और 4K Ultra HD डिस्प्ले 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें Dolby Vision का सपोर्ट दिया गया है और Vivid Picture Engine 2 दिया गया है।
पैनासोनिक टीवी को 30,790 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है और बैंक ऑफर्स के बाद इसकी कीमत 30 हजार रुपये से कम रह जाएगी। इसमें 4K कलर इंजन के अलावा वाइड व्यूइंग एंगल और वाइड कलर गॉमेट मिलेगा। इसमें Dolby Digital साउंड का सपोर्ट दिया गया है।
सैमसंग स्मार्ट टीवी में 4K अल्ट्रा HD रेजॉल्यूशन मिलता है और इसकी कीमत डिस्काउंट के बाद 27,990 रुपये रह जाएगी। इसमें क्रिस्टल प्रोसेसर 4K मिलता है और 4K अपस्केलिंग फीचर भी दिया गया है। यह टीवी HDR10+ सपोर्ट ऑफर करता है और इसमें Samsung Knox की सुरक्षा दी गई है।
स्मार्ट टीवी की कीमत 26,999 रुपये है और इसमें वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट वाला स्मार्ट रिमोट मिलता है। इसमें HDR 10 सपोर्ट दिया गया है और SonyLIV, ZEE5, Youtube, Netflix, Prime Video, JioHotstar जैसे OTT ऐप्स इसपर ऐक्सेस किए जा सकते हैं।