डील्स! घर की दीवार को बना लो Smart TV, स्मार्ट प्रोजेक्टर केवल 4490 रुपये से शुरू

घर की किसी भी दीवार को आप 200 इंच तक के स्मार्ट टीवी में बदल सकते हैं और इसके लिए आपको बड़ी रकम खर्च करने की जरूरत भी नहीं है। Amazon पर 5000 रुपये से भी कम की शुरुआती कीमत में स्मार्ट प्रोजेक्टर्स ऑर्डर किए जा सकते हैं। हम आपके लिए टॉप-5 डील्स लेकर आए हैं।
Amazon पर यह 19,999 रुपये की जगह सिर्फ 4,740 रुपये में 76 प्रतिशत छूट पर मिल रहा है। यह 720p HD रेजोल्यूशन, 2000 लूमन्स ब्राइटनेस, Netflix-Prime-Hotstar इनबिल्ट ऐप्स और स्क्रीन मिररिंग सपोर्ट के साथ आता है।
केवल 4,999 में मिलने वाला WZATCO Yuva Go खास डिस्काउंट पर उपलब्ध है। यह Android 13.0 बेस्ड स्मार्ट प्रोजेक्टर 1080P और 4K सपोर्ट देता है। इसमें रोटेटेबल डिजाइन, नेटफ्लिक्स-प्राइम, इनबिल्ट Wi-Fi, Bluetooth और Screen Mirroring मिलते है।
प्रोजेक्टर केवल 5,990 रुपये में मिल रहा है और इसपर 73 प्रतिशत की बंपर छूट दी गई है। यह रियल फुल HD 1080p प्रोजेक्टर 4K HDR सपोर्ट, एंड्रॉयड 13.0, Netflix-Prime इनबिल्ट और Wi-Fi 6, Bluetooth, ARC-HDMI जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शन इसका हिस्सा हैं।
छूट के बाद यह स्मार्ट प्रोजेक्टर केवल 4,499 रुपये में मिल रहा है और इसपर 250 रुपये का कूपन डिस्काउंट दिया जा रहा है। छूट के बाद इफेक्टिव प्राइस केवल 4,499 रुपये रह जाएगा। इसमें 1080p और 4K Ultra सपोर्ट के अलावा स्मार्ट ऐप्स सपोर्ट और ढेरों कनेक्टिविटी ऑप्शंस दिए गए हैं।
प्रोजेक्टर छूट के बाद 4,989 में उपलब्ध है, जबकि बैंक ऑफर के बाद कीमत 4,490 रुपये तक रह जाएगी। इसमें 4K UHD सपोर्ट, 100 इंच स्क्रीन, 240 डिग्री टिल्ट डिजाइन, Miracast, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, HDMI/USB और नेटफ्लिक्स-प्राइम सपोर्ट शामिल है।