आ गई दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन्स की लिस्ट, सेल में इनपर मिलेगी छूट

सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन

फेस्टिव सीजन में ढेरों स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त डिस्काउंट मिलने वाला है और आपको भी अपने लिए परफेक्ट फोन की तलाश जरूर होगी। क्यों ना सबसे ज्यादा बिकने वाले डिवाइसेज में से अपने लिए चुना जाए। बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन्स की लिस्ट Counterpoint Research की ओर से शेयर की गई है। इसमें पिछली तिमाही में सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन्स शामिल हैं।