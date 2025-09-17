आ गई दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन्स की लिस्ट, सेल में इनपर मिलेगी छूट

फेस्टिव सीजन में ढेरों स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त डिस्काउंट मिलने वाला है और आपको भी अपने लिए परफेक्ट फोन की तलाश जरूर होगी। क्यों ना सबसे ज्यादा बिकने वाले डिवाइसेज में से अपने लिए चुना जाए। बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन्स की लिस्ट Counterpoint Research की ओर से शेयर की गई है। इसमें पिछली तिमाही में सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन्स शामिल हैं।
दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले डिवाइस iPhone 16 को फ्लिपकार्ट पर Big Billion Days Sale के दौरान 51,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा जा सकेगा।
दावा है कि Flipkart Big Billion Days Sale के दौरान यह फोन 89,999 रुपये के शुरुआती इफेक्टिव प्राइस पर मिलेगा।
पिछले लाइनअप का प्रो मॉडल फ्लिपकार्ट पर Big Billion Days Sale डील के दौरान केवल 69,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलने वाला है।
सैमसंग A-सीरीज का ट्रिपल कैमरा वाला यह स्मार्टफोन ग्राहकों को फेस्टिव सेल में 15 हजार रुपये से कम में मिलेगा। अभी यह 14,819 रुपये कीमत पर लिस्टेड है।
डुअल कैमरा के साथ आने वाले इस सैमसंग फोन को अभी फ्लिपकार्ट पर 7,689 रुपये में लिस्ट किया गया है और सेल के दौरान इसकी कीमत 7000 रुपये से कम रह जाएगी।
अफॉर्डेबल आईफोन मॉडल फिलहाल 51,499 रुपये कीमत पर लिस्टेड है लेकिन फेस्टिव सेल में इसकी कीमत 40 हजार रुपये के करीब या इससे भी कम हो सकती है।
पिछले साल लॉन्च यह सैमसंग फोन भारतीय मार्केट में उपलब्ध नहीं है लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन्स की लिस्ट में यह 7वीं पोजीशन पर है।
सैमसंग के प्रीमियम फ्लैगशिप फोन की कीमत खास डिस्काउंट और ऑफर्स के बाद अमेजन Great Indian Festival Sale में 89,999 रुपये या इससे भी कम से शुरू हो सकती है।