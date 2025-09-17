best selling smartphones in the world including iphone 16 series and samsng galaxy models to buy with discounts आ गई दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन्स की लिस्ट, सेल में इनपर मिलेगी छूट
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोआ गई दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन्स की लिस्ट, सेल में इनपर मिलेगी छूट

आ गई दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन्स की लिस्ट, सेल में इनपर मिलेगी छूट

अगर कोई स्मार्टफोन दुनियाभर के लाखों यूजर्स खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है, उसकी परफॉर्मेंस, कैमरा और डिजाइन बेहतर होगा। हाल ही में Counterpoint Research ने पिछली तिमाही में सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन्स की लिस्ट शेयर की है।

Pranesh TiwariWed, 17 Sep 2025 11:34 AM
1/9

सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन

फेस्टिव सीजन में ढेरों स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त डिस्काउंट मिलने वाला है और आपको भी अपने लिए परफेक्ट फोन की तलाश जरूर होगी। क्यों ना सबसे ज्यादा बिकने वाले डिवाइसेज में से अपने लिए चुना जाए। बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन्स की लिस्ट Counterpoint Research की ओर से शेयर की गई है। इसमें पिछली तिमाही में सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन्स शामिल हैं।

2/9

iPhone 16

दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले डिवाइस iPhone 16 को फ्लिपकार्ट पर Big Billion Days Sale के दौरान 51,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा जा सकेगा।

3/9

iPhone 16 Pro Max

दावा है कि Flipkart Big Billion Days Sale के दौरान यह फोन 89,999 रुपये के शुरुआती इफेक्टिव प्राइस पर मिलेगा।

4/9

iPhone 16 Pro

पिछले लाइनअप का प्रो मॉडल फ्लिपकार्ट पर Big Billion Days Sale डील के दौरान केवल 69,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलने वाला है।

5/9

Samsung Galaxy A16 5G

सैमसंग A-सीरीज का ट्रिपल कैमरा वाला यह स्मार्टफोन ग्राहकों को फेस्टिव सेल में 15 हजार रुपये से कम में मिलेगा। अभी यह 14,819 रुपये कीमत पर लिस्टेड है।

6/9

Samsung Galaxy A06 4G

डुअल कैमरा के साथ आने वाले इस सैमसंग फोन को अभी फ्लिपकार्ट पर 7,689 रुपये में लिस्ट किया गया है और सेल के दौरान इसकी कीमत 7000 रुपये से कम रह जाएगी।

7/9

iPhone 16e

अफॉर्डेबल आईफोन मॉडल फिलहाल 51,499 रुपये कीमत पर लिस्टेड है लेकिन फेस्टिव सेल में इसकी कीमत 40 हजार रुपये के करीब या इससे भी कम हो सकती है।

8/9

Samsung Galaxy A16 4G

पिछले साल लॉन्च यह सैमसंग फोन भारतीय मार्केट में उपलब्ध नहीं है लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन्स की लिस्ट में यह 7वीं पोजीशन पर है।

9/9

Samsung Galaxy S25 Ultra

सैमसंग के प्रीमियम फ्लैगशिप फोन की कीमत खास डिस्काउंट और ऑफर्स के बाद अमेजन Great Indian Festival Sale में 89,999 रुपये या इससे भी कम से शुरू हो सकती है।

Samsung Samsung Galaxy Samsung Mobile IPhone Apple Iphone Apple Smartphones Smartphone the big billion days great indian festival