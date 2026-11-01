अनलिमिटेड कॉल्स करने के लिए बेस्ट हैं ये रिचार्ज, कीमत ₹200 से कम; Airtel, Jio, Vi यूजर्स देखें लिस्ट

एयरटेल ने इस प्लान को हाल ही में लॉन्च किया है। एयरटेल का 185 रुपये का यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। यह एयरटेल का वॉयस ओनली प्लान है और इसमें डेटा नहीं मिलता है। प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है, साथ में 300 एसएमएस भी मिलते हैं। प्लान में फ्री हैलोट्यून्स सेट करने की सुविधा भी मिलता है। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज देना होगा।
यह जियो का सबसे सस्ता वॉयस ओनली प्रीपेड प्लान है। 147 रुपये का यह प्लान 22 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं।
जियो का 177 रुपये का वॉयस ओनली प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं।
जियो का 196 रुपये का वॉयस ओनली प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं।
जियो का 197 रुपये का वॉयस ओनली प्लान पूरे महीनेभर की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मलती है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं।
वीआई का सबसे सस्ता वॉयस ओनली प्लान 179 रुपये का है। यह प्लान 25 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। साथ में कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज देना होगा। प्लान में ग्राहकों को वीआई मूवीज और टीवी ऐप का फ्री एक्सेस भी मिलता है।
वीआई का 189 रुपये का वॉयस ओनली प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। साथ में कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज देना होगा। इस प्लान में वीआई मूवीज और टीवी ऐप का फ्री एक्सेस नहीं मिलता है।