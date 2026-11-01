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अनलिमिटेड कॉल्स करने के लिए बेस्ट हैं ये रिचार्ज, कीमत ₹200 से कम; Airtel, Jio, Vi यूजर्स देखें लिस्ट

Unlimited Calling Plans Under Rs 200: अनलिमिटेड कॉलिंग करने के लिए एक सस्ता रिचार्ज तलाश रहे हैं, तो यहां हम आपको 200 रुपये से कम के ऐसे प्लान्स बता रहे हैं जिनमें अनलिमिटेड कॉलिंग करने की सुविधा मिलता है। Airtel, Jio, Vi के यूजर्स देखें लिस्ट...

Arpit SoniNov 01, 2026 11:30 am IST
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Airtel का 185 रुपये का प्लान

एयरटेल ने इस प्लान को हाल ही में लॉन्च किया है। एयरटेल का 185 रुपये का यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। यह एयरटेल का वॉयस ओनली प्लान है और इसमें डेटा नहीं मिलता है। प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है, साथ में 300 एसएमएस भी मिलते हैं। प्लान में फ्री हैलोट्यून्स सेट करने की सुविधा भी मिलता है। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज देना होगा।

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Jio का 147 रुपये का प्रीपेड प्लान

यह जियो का सबसे सस्ता वॉयस ओनली प्रीपेड प्लान है। 147 रुपये का यह प्लान 22 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं।

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Jio का 177 रुपये का प्रीपेड प्लान

जियो का 177 रुपये का वॉयस ओनली प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं।

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Jio का 196 रुपये का प्रीपेड प्लान

जियो का 196 रुपये का वॉयस ओनली प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं।

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Jio का 197 रुपये का प्रीपेड प्लान

जियो का 197 रुपये का वॉयस ओनली प्लान पूरे महीनेभर की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मलती है। इस प्लान में ग्राहकों को कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं।

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Vi का 179 रुपये का प्लान

वीआई का सबसे सस्ता वॉयस ओनली प्लान 179 रुपये का है। यह प्लान 25 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। साथ में कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज देना होगा। प्लान में ग्राहकों को वीआई मूवीज और टीवी ऐप का फ्री एक्सेस भी मिलता है।

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Vi का 189 रुपये का प्लान

वीआई का 189 रुपये का वॉयस ओनली प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है। साथ में कुल 300 एसएमएस भी मिलते हैं। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज देना होगा। इस प्लान में वीआई मूवीज और टीवी ऐप का फ्री एक्सेस नहीं मिलता है।

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