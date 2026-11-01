अनलिमिटेड कॉल्स करने के लिए बेस्ट हैं ये रिचार्ज, कीमत ₹200 से कम; Airtel, Jio, Vi यूजर्स देखें लिस्ट

Airtel का 185 रुपये का प्लान

एयरटेल ने इस प्लान को हाल ही में लॉन्च किया है। एयरटेल का 185 रुपये का यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। यह एयरटेल का वॉयस ओनली प्लान है और इसमें डेटा नहीं मिलता है। प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स करने की सुविधा मिलती है, साथ में 300 एसएमएस भी मिलते हैं। प्लान में फ्री हैलोट्यून्स सेट करने की सुविधा भी मिलता है। डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज देना होगा।