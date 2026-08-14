₹20 हजार से कम में धांसू फोन! 7000mAh बैटरी और 144Hz डिस्प्ले वाले टॉप-8 मॉडल

₹20 हजार रुपये से कम में बेस्ट स्मार्टफोन्स

अगर आपका बजट 20,000 रुपये से कम है और आप ऐसा स्मार्टफोन चाहते हैं जिसमें बड़ी बैटरी के साथ अच्छा डिस्प्ले और 5G कनेक्टिविटी मिले, तो आपके पास कई विकल्प मौजूद हैं। इस सेगमेंट में अब कंपनियां 6000mAh और 7000mAh तक की बैटरी, 120Hz और 144Hz रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले और बेहतर प्रोसेसर जैसे फीचर्स दे रही हैं। ऐसे में सही फोन चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यहां हम 20,000 रुपये से कम कीमत में आने वाले कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में बता रहे हैं, जो बैटरी, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस के मामले में दमदार हैं।