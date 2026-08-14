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₹20 हजार से कम में धांसू फोन! 7000mAh बैटरी और 144Hz डिस्प्ले वाले टॉप-8 मॉडल

20,000 रुपये से कम बजट में स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए बाजार में कई ऐसे विकल्प मौजूद हैं, जिनमें बड़ी बैटरी, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 5G जैसे फीचर्स मिलते हैं। आइए आपको इनके बारे में बताते हैं। 

Pranesh TiwariAug 14, 2026 10:57 pm IST
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₹20 हजार रुपये से कम में बेस्ट स्मार्टफोन्स

अगर आपका बजट 20,000 रुपये से कम है और आप ऐसा स्मार्टफोन चाहते हैं जिसमें बड़ी बैटरी के साथ अच्छा डिस्प्ले और 5G कनेक्टिविटी मिले, तो आपके पास कई विकल्प मौजूद हैं। इस सेगमेंट में अब कंपनियां 6000mAh और 7000mAh तक की बैटरी, 120Hz और 144Hz रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले और बेहतर प्रोसेसर जैसे फीचर्स दे रही हैं। ऐसे में सही फोन चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यहां हम 20,000 रुपये से कम कीमत में आने वाले कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में बता रहे हैं, जो बैटरी, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस के मामले में दमदार हैं।

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OnePlus N6x

OnePlus N6x की कीमत 18,999 रुपये रखी गई है। फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए उपयोगी है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है और 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज दी गई है।

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Motorola g37 Power 5G

Motorola Moto g37 Power 5G की कीमत 19,598 रुपये है। इसकी सबसे बड़ी खासियत 7000mAh की बैटरी है, जिसे 30W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। फोन में 50MP का कैमरा भी दिया गया है, जिससे यह बड़ी बैटरी और कैमरा चाहने वाले यूजर्स के लिए विकल्प बनता है।

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Samsung Galaxy F70e 5G

Samsung Galaxy F70e 5G की कीमत 16,999 रुपये बताई गई है। इसमें 6000mAh की बैटरी और 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है और यह 5G कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है।

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Vivo T5 Lite

T5 Lite की कीमत 9,999 रुपये है। इसमें 6500mAh की बैटरी दी गई है और फोन MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर पर काम करता है। इसमें 4GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज मिलती है, जिससे कम बजट में ज्यादा स्टोरेज चाहने वालों के लिए यह एक विकल्प है।

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HMD Vibe2 5G

HMD Vibe2 5G की कीमत 16,999 रुपये बताई गई है। फोन में 6000mAh की बैटरी दी गई है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। 5G सपोर्ट के साथ यह फोन रोजमर्रा के इस्तेमाल पर फोकस करता है।

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AI+ Nova 2 Pro 5G

AI+ Nova 2 Pro 5G की कीमत 15,999 रुपये है। इसमें 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है और फोन MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 6.9 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है, जो वीडियो देखने और दूसरे मल्टीमीडिया इस्तेमाल के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है।

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realme narzo 100 Lite 5G

Realme फोन की कीमत 17,499 रुपये बताई गई है। फोन में 7000mAh की Titan Battery दी गई है। इसकी खासियत 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। फोन में VC Cooling भी दिया गया है, जिससे लंबे समय तक इस्तेमाल या गेमिंग के दौरान तापमान को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है।

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POCO C85x 5G

POCO C85x 5G की कीमत 15,138 रुपये बताई गई है। इसमें 6300mAh की बैटरी और 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 32MP का कैमरा दिया गया है। 5G कनेक्टिविटी के साथ यह बड़ी बैटरी और हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले वाला बजट विकल्प है।

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