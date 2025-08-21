₹20 हजार से कम में बेस्ट लैपटॉप डील्स, लिस्ट में Acer और Lenovo भी शामिल

Acer Aspire 3

एसर लैपटॉप में Windows 11 Home ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है और Intel Core Celeron N4500 प्रोसेसर मिलता है। इसमें 38WHr बैटरी दी गई है और HD Webcam दिया गया है। इसे 20,990 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है और ऑफर्स के साथ 20 हजार रुपये से कम में खरीदा जा सकता है।