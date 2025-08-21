₹20 हजार से कम में बेस्ट लैपटॉप डील्स, लिस्ट में Acer और Lenovo भी शामिल

बजट सेगमेंट में दमदार परफॉर्मेंस और कॉम्पैक्ट डिजाइन वाले लैपटॉप ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर ऑफर्स के साथ ऑर्डर किए जा सकते हैं। हम ऐसे लैपटॉप मॉडल्स की लिस्ट लेकर आए हैं, जिनकी कीमत 20 हजार रुपये से कम है और फीचर्स के मामले में ये दमदार हैं।
केवल 1.21 किलो वजन वाले लेनोवो के इस लैपटॉप में Intel Celeron N4500 प्रोसेसर दिया गया है और 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज मिलता है। 11.6 इंच डिस्प्ले और डुअल स्पीकर्स वाले इस डिवाइस को 13,990 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है।
जियो का यह कॉम्पैक्ट लैपटॉप JioOS पर काम करता है और MediaTek 8788 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ आता है। यह लैपटॉप केवल 990 ग्राम वजन वाला है और इसमें 11.6 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसकी कीमत 12,990 रुपये रखी गई है।
एसर लैपटॉप में Windows 11 Home ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है और Intel Core Celeron N4500 प्रोसेसर मिलता है। इसमें 38WHr बैटरी दी गई है और HD Webcam दिया गया है। इसे 20,990 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है और ऑफर्स के साथ 20 हजार रुपये से कम में खरीदा जा सकता है।
डुअल स्पीकर्स और डुअल माइक्रोफोन्स वाला यह लैपटॉप Windows 11 Home के साथ आता है और इसमें Intel Celeron Dual Core प्रोसेसर के अलावा कई कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलते है। इसे आप 15,999 रुपये कीमत पर ऑर्डर कर सकते हैं।
हाल ही में लॉन्च हुए इस डिवाइस में MediaTek Helio G99 प्रोसेसर दिया गया है और Android 15 पर बेस्ड PrimeOS 3.0 मिलता है। इसमें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज दिया गया है और यह 15,990 रुपये कीमत पर ऑर्डर किया जा सकता है।
लैपटॉप में Windows 11 मिलता है और 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज मिलता है। साथ ही यह Intel Celeron N4020 प्रोसेसर के साथ आता है और इसमें लाइटवेट डिजाइन दिया गया है। यह भारत में 17,990 रुपये कीमत पर मिल रहा है।
बड़े 14.1 इंच डिस्प्ले के साथ आने वाला लैपटॉप Intel Celeron प्रोसेसर के साथ आता है और इसमें 8GB LPDDR4 रैम दी गई है। इस डिवाइस को 17,990 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा जा सकता है।
लैपटॉप Intel Celeron N4020 प्रोसेसर के साथ आता है और बड़ा 15.6 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले दिया गया है। इसमें Windows 11 Home ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है और यह 16,990 रुपये में मिल रहा है।