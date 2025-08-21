best laptops including Acer and lenovo under 20000 rupees Here is the list ₹20 हजार से कम में बेस्ट लैपटॉप डील्स, लिस्ट में Acer और Lenovo भी शामिल
₹20 हजार से कम में बेस्ट लैपटॉप डील्स, लिस्ट में Acer और Lenovo भी शामिल

कम कीमत पर पावरफुल परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप कौन नहीं खरीदना चाहेगा। अगर आप सही मॉडल्स का चुनाव करें तो एक बजट फोन जितनी कीमत में Lenovo और Acer जैसे ब्रैंड्स के लैपटॉप भी घर ला सकते हैं।

Pranesh TiwariThu, 21 Aug 2025 11:43 AM
1/9

₹20 हजार से कम में बेस्ट लैपटॉप डील्स

बजट सेगमेंट में दमदार परफॉर्मेंस और कॉम्पैक्ट डिजाइन वाले लैपटॉप ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर ऑफर्स के साथ ऑर्डर किए जा सकते हैं। हम ऐसे लैपटॉप मॉडल्स की लिस्ट लेकर आए हैं, जिनकी कीमत 20 हजार रुपये से कम है और फीचर्स के मामले में ये दमदार हैं।

2/9

Lenovo SmartChoice Chromebook

केवल 1.21 किलो वजन वाले लेनोवो के इस लैपटॉप में Intel Celeron N4500 प्रोसेसर दिया गया है और 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज मिलता है। 11.6 इंच डिस्प्ले और डुअल स्पीकर्स वाले इस डिवाइस को 13,990 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है।

3/9

JioBook 11

जियो का यह कॉम्पैक्ट लैपटॉप JioOS पर काम करता है और MediaTek 8788 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ आता है। यह लैपटॉप केवल 990 ग्राम वजन वाला है और इसमें 11.6 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसकी कीमत 12,990 रुपये रखी गई है।

4/9

Acer Aspire 3

एसर लैपटॉप में Windows 11 Home ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है और Intel Core Celeron N4500 प्रोसेसर मिलता है। इसमें 38WHr बैटरी दी गई है और HD Webcam दिया गया है। इसे 20,990 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है और ऑफर्स के साथ 20 हजार रुपये से कम में खरीदा जा सकता है।

5/9

ULTIMUS Pro Intel Celeron Dual Core Laptop

डुअल स्पीकर्स और डुअल माइक्रोफोन्स वाला यह लैपटॉप Windows 11 Home के साथ आता है और इसमें Intel Celeron Dual Core प्रोसेसर के अलावा कई कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलते है। इसे आप 15,999 रुपये कीमत पर ऑर्डर कर सकते हैं।

6/9

Primebook 2 Neo 2025

हाल ही में लॉन्च हुए इस डिवाइस में MediaTek Helio G99 प्रोसेसर दिया गया है और Android 15 पर बेस्ड PrimeOS 3.0 मिलता है। इसमें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज दिया गया है और यह 15,990 रुपये कीमत पर ऑर्डर किया जा सकता है।

7/9

Chuwi HeroBook Pro 14

लैपटॉप में Windows 11 मिलता है और 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज मिलता है। साथ ही यह Intel Celeron N4020 प्रोसेसर के साथ आता है और इसमें लाइटवेट डिजाइन दिया गया है। यह भारत में 17,990 रुपये कीमत पर मिल रहा है।

8/9

ULTIMUS APEX Laptop

बड़े 14.1 इंच डिस्प्ले के साथ आने वाला लैपटॉप Intel Celeron प्रोसेसर के साथ आता है और इसमें 8GB LPDDR4 रैम दी गई है। इस डिवाइस को 17,990 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा जा सकता है।

9/9

Walker Best Student Office Work Laptop

लैपटॉप Intel Celeron N4020 प्रोसेसर के साथ आता है और बड़ा 15.6 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले दिया गया है। इसमें Windows 11 Home ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है और यह 16,990 रुपये में मिल रहा है।

