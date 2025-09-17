7000mAh बैटरी से लेकर 50MP कैमरा, Great Indian Festival Sale की बेस्ट iQOO डील्स

ग्राहकों को वीवो से जुड़े ब्रैंड iQOO के पावरफुल स्मार्टफोन Amazon Great Indian Festival Sale के दौरान सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। सभी डिवाइसेज के सेल प्राइस का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन चुनिंदा डील्स की जानकारी अभी से सामने आ गई है। आइए आपको इन डील्स के बारे में बताते हैं।
ग्राहक iQOO के इस बजट फोन को 17,499 रुपये के बजाय केवल 11,999 रुपये कीमत पर ऑर्डर किया जा सकेगा। इसमें 6500mAh क्षमता वाली बैटरी के अलावा Dimensity 7300 5G प्रोसेसर मिलेगा।
10 हजार रुपये से कम में धाकड़ फोन की तलाश है तो 50MP Sony AI कैमरा वाला यह डिवाइस 8,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलेगा। इसमें 6000mAh क्षमता वाली बड़ी बैटरी मिलती है।
बैंक ऑफर के बाद 7000mAh बैटरी वाला यह फोन 29,999 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकेगा। यह डिवाइस Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर के साथ आता है।
दमदार Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर और क्वॉड कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले वाले इस फोन को सेल के दौरान 25,999 रुपये के बजाय 18,999 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर खरीदा जा सकेगा।
पावरफुल Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर के साथ आने वाले इस फोन में सुपर कंप्यूटिंग Q2 चिप मिलता है। इसे सेल में 50,999 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर खरीदा जा सकेगा।