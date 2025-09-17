7000mAh बैटरी से लेकर 50MP कैमरा, Great Indian Festival Sale की बेस्ट iQOO डील्स

Amazon Sale की बेस्ट iQOO डील्स

ग्राहकों को वीवो से जुड़े ब्रैंड iQOO के पावरफुल स्मार्टफोन Amazon Great Indian Festival Sale के दौरान सस्ते में खरीदने का मौका मिल रहा है। सभी डिवाइसेज के सेल प्राइस का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन चुनिंदा डील्स की जानकारी अभी से सामने आ गई है। आइए आपको इन डील्स के बारे में बताते हैं।