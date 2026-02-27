होली पार्टी में मचेगी धूम! इन पार्टी स्पीकर्स पर जबरदस्त छूट; लिस्ट में boAt, LG भी शामिल

होली का असली मजा तब आता है जब रंगों के साथ म्यूजिक का भी जबरदस्त तड़का लगे। चाहे घर की छोटी पार्टी हो या सोसाइटी का बड़ा DJ सेटअप, पावरफुल पार्टी स्पीकर पूरे माहौल को बदल देता है। ऑनलाइन मार्केट में इस वक्त कई ब्रैंड्स अपने पार्टी स्पीकर्स पर शानदार ऑफर्स दे रहे हैं। हम ऐसे 8 दमदार पार्टी स्पीकर्स की लिस्ट लेकर आए हैं, जो आपकी होली पार्टी को यादगार बना सकते हैं।
स्पीकर Flipkart पर 4,399 रुपये में उपलब्ध है और Axis Bank डेबिट कार्ड ऑफर के तहत 220 रुपये तक कैशबैक मिल सकता है। 60W आउटपुट और 2.54cm ट्वीटर के साथ यह क्लियर और लाउड साउंड देता है। वायरलेस माइक्रोफोन सपोर्ट इसे होम कराओके और होली पार्टी के लिए अच्छा विकल्प बनाता है।
70W साउंड आउटपुट वाला यह स्पीकर Flipkart पर 8,999 रुपये में लिस्टेड है। SBI क्रेडिट कार्ड ऑफर के बाद इसका इफेक्टिव प्राइस करीब 8,099 रुपये रह जाता है। इसकी बैटरी लगभग 7 घंटे तक चलती है, जिससे लंबे समय तक म्यूजिक एंटरटेनमेंट मिलता है।
LG का यह प्रीमियम पार्टी स्पीकर 17,626 रुपये में उपलब्ध है। बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड ऑफर के बाद इसकी कीमत करीब 16,376 रुपये हो जाती है। इसमें कराओके, इको और वोकल इफेक्ट्स का सपोर्ट मिलता है और बैटरी 15 घंटे तक चल सकती है।
120W पावर आउटपुट के साथ आने वाला यह स्पीकर 8,999 रुपये में उपलब्ध है। PNB क्रेडिट कार्ड ऑफर के बाद इसका इफेक्टिव प्राइस 8,099 रुपये हो जाता है। 10 घंटे तक चलने वाली बैटरी इसे आउटडोर होली सेलिब्रेशन के लिए परफेक्ट बनाती है।
150W हाई-पावर साउंड के साथ यह स्पीकर 9,999 रुपये में लिस्टेड है और बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफर के बाद 8,999 रुपये तक मिल सकता है। तेज बेस और हाई वॉल्यूम साउंड के लिए यह शानदार विकल्प है, और इसका बैटरी बैकअप करीब 4 घंटे का है।
2,899 रुपये की कीमत वाला यह स्पीकर छोटी होली पार्टी और इनडोर गैदरिंग के लिए परफेक्ट है। इसमें 30W आउटपुट, 10 घंटे बैटरी बैकअप, Bluetooth 5.3 कनेक्टिविटी, RGB लाइट्स और वायरलेस माइक सपोर्ट मिलता है।
80W साउंड आउटपुट और क्वाड हाई-बेस सिस्टम के साथ यह स्पीकर बड़ी होली पार्टी के लिए बनाया गया है। 6,666 रुपये की कीमत वाले इस स्पीकर में 7200mAh बैटरी, डुअल वायरलेस कराओके माइक्स और RGB पार्टी लाइट्स मिलती हैं।
21,999 रुपये की कीमत वाला यह स्पीकर बड़ी और हाई-एनर्जी होली पार्टी के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 60W आउटपुट के साथ डुअल 10-इंच सबवूफर्स दिए गए हैं, जो डीप बेस और दमदार साउंड प्रदान करते हैं। Bluetooth 5.0 के साथ USB, AUX, TF Card और FM रेडियो सपोर्ट मिलता है। 4400mAh बैटरी करीब 3 घंटे का प्लेबैक देती है और ट्रॉली-स्टाइल डिजाइन की वजह से इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।