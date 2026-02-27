होली पार्टी में मचेगी धूम! इन पार्टी स्पीकर्स पर जबरदस्त छूट; लिस्ट में boAt, LG भी शामिल

Elista ELS‑T‑6200 AUTFB Party Speaker

21,999 रुपये की कीमत वाला यह स्पीकर बड़ी और हाई-एनर्जी होली पार्टी के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 60W आउटपुट के साथ डुअल 10-इंच सबवूफर्स दिए गए हैं, जो डीप बेस और दमदार साउंड प्रदान करते हैं। Bluetooth 5.0 के साथ USB, AUX, TF Card और FM रेडियो सपोर्ट मिलता है। 4400mAh बैटरी करीब 3 घंटे का प्लेबैक देती है और ट्रॉली-स्टाइल डिजाइन की वजह से इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।