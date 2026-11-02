टॉप-8 फ्री AI टूल्स! ChatGPT से लेकर Gemini तक, फ्री में आसान बनाएं काम

ये हैं दुनिया के बेस्ट फ्री AI ऐप्स

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब केवल टेक एक्सपर्ट्स या बड़ी कंपनियों तक लिमिटेड नहीं है। पढ़ाई, ऑफिस के काम, कंटेंट राइटिंग, फोटो एडिटिंग, वीडियो बनाने और रिसर्च जैसे कामों के लिए दुनिया भर में AI टूल्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। अच्छी बात यह है कि इनमें से कई टूल्स का इस्तेमाल बिना पैसे खर्च किए भी किया जा सकता है। हम इनमें से कुछ की जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं।