टॉप-8 फ्री AI टूल्स! ChatGPT से लेकर Gemini तक, फ्री में आसान बनाएं काम

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब केवल टेक एक्सपर्ट्स या बड़ी कंपनियों तक लिमिटेड नहीं है। पढ़ाई, ऑफिस के काम, कंटेंट राइटिंग, फोटो एडिटिंग, वीडियो बनाने और रिसर्च जैसे कामों के लिए दुनिया भर में AI टूल्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। अच्छी बात यह है कि इनमें से कई टूल्स का इस्तेमाल बिना पैसे खर्च किए भी किया जा सकता है। हम इनमें से कुछ की जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं।
दुनिया के सबसे लोकप्रिय AI टूल्स की बात हो तो ChatGPT सबसे आगे है। इसका इस्तेमाल सवालों के जवाब पाने, ईमेल लिखने, आर्टिकल तैयार करने, कोडिंग, ट्रांसलेशन और नई चीजें सीखने के लिए किया जा सकता है। इसकी मदद से फोटो को समझने और डेटा एनालिसिस जैसे काम भी किए जा सकते हैं।
Google Gemini भी दुनिया के सबसे ज्यादा यूज होने वाले AI टूल्स में शामिल है। इसकी मदद से सवालों के जवाब, कंटेंट राइटिंग, आइडिया जनरेशन, डॉक्यूमेंट समझने और इमेज एनालिसिस करने जैसे काम किए जा सकते हैं।
Anthropic का Claude AI खासतौर पर राइटिंग, लंबे डॉक्यूमेंट का एनालिसिस, कोडिंग और मुश्किल टॉपिक्स को समझने में मददगार है। इसकी मदद से रिपोर्ट तैयार करने, लंबे टेक्स्ट की समरी बनाने और किसी टॉपिक के बारे में नए आइडिया तलाशने जैसे काम किए जा सकते हैं।
अगर आपको सोशल मीडिया पोस्ट, प्रेजेंटेशन, पोस्टर या थंबनेल बनाने हैं तो Canva काम का AI टूल है। इसमें AI की मदद से डिजाइन तैयार करने, फोटो एडिट करने, बैकग्राउंड हटाने और कंटेंट बनाने जैसी सुविधाएं मिलती हैं।
चीन की कंपनी DeepSeek का AI असिस्टेंट भी दुनियाभर में पसंद किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल सवालों के जवाब पाने, कोडिंग, गणित की समस्याएं हल करने और मुश्किल टॉपिक्स को समझने के लिए किया जा सकता है। यह ChatGPT और Gemini के विकल्प के तौर पर यूज किया जा सकता है।
Perplexity उन लोगों के लिए काम का है जो इंटरनेट पर किसी टॉपिक की जानकारी खोजते हैं। यह सामान्य सर्च इंजन की तरह लिंक दिखाने के बजाय सवालों के जवाब तैयार करता है और उनके साथ सोर्स भी देता है। किसी खबर, प्रोडक्ट या रिसर्च से जुड़ी जानकारी जुटाने में यह मदद कर सकता है।
Microsoft Copilot की मदद से ईमेल लिखने, जानकारी जुटाने, आइडिया तैयार करने और सवालों के जवाब पाने जैसे काम किए जा सकते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट के इकोसिस्टम में काम करने वाले यूजर्स के लिए अच्छा विकल्प है।
अगर आपको एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन करना है तो DeepL काम का AI टूल है। इसकी मदद से टेक्स्ट का अनुवाद करने और लिखे हुए कंटेंट को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। खासतौर पर अंग्रेजी और दूसरी विदेशी भाषाओं के बीच ट्रांसलेशन के लिए यह पसंद किया जाता है।