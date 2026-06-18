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Free AI Tools Guide: ये हैं 2026 के सबसे काम के फ्री AI टूल्स, आसान हो जाएगा आपका सारा काम

AI का फायदा उठाने के लिए हमेशा महंगे सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। ChatGPT, Gemini, Perplexity AI, Canva AI और CapCut जैसे फ्री टूल्स आज भी करोड़ों लोगों का काम आसान बना रहे हैं।

Pranesh TiwariJun 18, 2026 02:42 pm IST
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ये रहे सबसे काम के फ्री AI टूल्स

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब केवल बड़ी कंपनियों या टेक एक्सपर्ट्स तक सीमित नहीं है। आज स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट, कंटेंट क्रिएटर, फ्रीलांसर और बिजनेस ओनर्स भी AI टूल्स का इस्तेमाल करके अपना समय बचा रहे हैं और काम को पहले से ज्यादा तेजी से पूरा कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि कई पावरफुल AI टूल्स फ्री में उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल बिना पैसे खर्च किए किया जा सकता है। अगर आप ऐसे AI टूल्स की तलाश में हैं जो फ्री हों और रोज के कामों में मदद कर सकें, तो यहां कुछ बेहतरीन ऑप्शंस दिए गए हैं।

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ChatGPT

जब बात कंटेंट लिखने, सवालों के जवाब पाने, स्क्रिप्ट तैयार करने या नए आइडिया खोजने की आती है, तो ChatGPT सबसे लोकप्रिय AI टूल्स में से एक है। इसकी मदद से ब्लॉग, आर्टिकल, सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल और कई तरह का कंटेंट तैयार किया जा सकता है।

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Google Gemini

Google का Gemini टूल उन लोगों के लिए काम का है जिन्हें इंटरनेट से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी चाहिए। यह रिसर्च, सवाल-जवाब और अलग-अलग टॉपिक्स पर जानकारी जुटाने में मदद करता है।

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Perplexity AI

यदि आपको किसी टॉपिक पर गहराई से जानकारी चाहिए और साथ में सोर्स भी देखने हैं, तो Perplexity AI एक शानदार टूल है। यह इंटरनेट से जानकारी जुटाकर उसके सोर्स दिखाता है, जिससे फैक्ट चेक करना आसान हो जाता है।

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Canva AI

ग्राफिक्स, सोशल मीडिया पोस्ट, बैनर और थंबनेल बनाने के लिए Canva AI मददगार साबित हो सकता है। इसका आसान इंटरफेस उन लोगों के लिए भी आसान है जिन्हें प्रोफेशनल डिजाइनिंग का अनुभव नहीं है।

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Capcut AI Video Editor

अगर आप यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम रील्स या शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, तो CapCut आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। इसमें ऑटो-कैप्शन, बैकग्राउंड रिमूवल, वीडियो एन्हांसमेंट और अन्य AI बेस्ड फीचर्स मिलते हैं।

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Notion AI

Notion AI नोट्स तैयार करने, मीटिंग समरी बनाने और काम को ऑर्गनाइज्ड रखने में मदद करता है। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल यूजर्स इसे अपने रोज के काम को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए यूज कर सकते हैं।

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GitHub Copilot Free

प्रोग्रामिंग सीखने या कोड लिखने वालों के लिए GitHub Copilot Free काम का टूल है। यह कोड सजेस्ट करता है, एरर्स को समझने में मदद करता है और डिवलपर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है।

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Suno AI

यदि आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो Suno AI की मदद से कुछ शब्दों के साथ पूरा गाना तैयार किया जा सकता है। फ्री प्लान में लिमिटेड गाने बनाए जा सकते हैं, लेकिन नए एक्सपेरिमेंट्स करने वालों के लिए यह काफी है।

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