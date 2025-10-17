इस दिवाली अपग्रेड करना चाहते हैं अपना फोन? सबसे पावरफुल हैं ये 6 मॉडल्स

Vivo X200 Pro

बेहतरीन कैमरा फोन की तलाश है तो यह फ्लैगशिप मॉडल आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसे 94,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है और चुनिंदा बैंक कार्ड्स के साथ 11,000 रुपये तक छूट मिल रही है। इसमें बैक पैनल पर 200MP+50MP+50MP कैमरा सेटअप दिया गया है।