सबसे बड़ी छूट! Year-End सेल में ₹20,000 से ज्यादा सस्ते हुए iPhone 16 और iPhone 16 Plus, नहीं खरीदा तो पछताएंगे

साल 2025 खत्म होने वाला है और इस मौके पर इस समय सभी ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर सेल चल रही है। वहीं ऑनलाइन शॉपिंग प्लैटफॉर्म Flipkart पर ईयर-एंड सेल चल रही है। इस सेल में iPhone 16 और iPhone 16 Plus पर विशेष छूट, बैंक ऑफर्स, एक्सचेंज बोनस और कैशबैक जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। जानें डिटेल्स:
फ्लिपकार्ट की एंड ऑफ सीजन सेल में आईफोन 16 मॉडल पर 56,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर बेचा जायेगा। ऐप्पल इंडिया वेबसाइट पर फोन का 128GB मॉडल 69,900 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बता दें कि भारत में लॉन्च के समय इसकी कीमत 79,900 रुपये थी, यानी सेल में यह फोन अपनी लॉन्च प्राइस से पूरे 16,901 रुपये सस्ता मिलेगा। साथ ही फोन पर 3150 रुपए का बैंक डिस्काउंट है जिससे टोटल छूट 20,051 रुपए की हो जाती है।
फीचर्स की बात करें तो iPhone 16 में 6.1 इंच की Super Retina XDR OLED डिस्प्ले मिलती है, जो शानदार ब्राइटनेस और कलर क्वालिटी देती है। फोन में नया A18 Bionic चिपसेट दिया गया है, जिससे परफॉर्मेंस तेज और बैटरी एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है। कैमरा सेटअप में 48MP का प्राइमरी कैमरा और 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस मिलता है, जो लो-लाइट फोटोग्राफी में भी शानदार रिजल्ट देता है। iOS का स्मूद एक्सपीरियंस और लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट इसे एक वैल्यू-फॉर-मनी डील बनाता है।
Flipkart की एंड ऑफ सीजन सेल के दौरान iPhone 16 Plus को केवल 71,999 रुपए की कीमत पर खरीद सकते हैं। भारत में लॉन्च के समय इस मॉडल की कीमत ₹89,900 थी। यानी सेल ऑफर के तहत यह फोन अपनी लॉन्च प्राइस से लगभग ₹17,901 सस्ता मिल रहा है। फोन पर 3000 रुपए का बैंक डिस्काउंट है जिससे टोटल छूट 20,901 रुपए हो जाएगी।
iPhone 16 Plus में 6.7 इंच की बड़ी Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दी गई है, जो वीडियो देखने और गेमिंग के लिए शानदार अनुभव देती है। फोन में भी वही पावरफुल A18 Bionic प्रोसेसर मिलता है, जो मल्टीटास्किंग और हैवी यूज को आसान बना देता है। कैमरा डिपार्टमेंट में 48MP का प्राइमरी कैमरा और 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है, जबकि सेल्फी के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। बड़ी बैटरी की वजह से यह फोन एक बार चार्ज करने पर पूरा दिन आराम से चल जाता है, जिससे यह लॉन्ग-यूजर्स के लिए परफेक्ट चॉइस बन जाता है।