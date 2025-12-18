सबसे बड़ी छूट! Year-End सेल में ₹20,000 से ज्यादा सस्ते हुए iPhone 16 और iPhone 16 Plus, नहीं खरीदा तो पछताएंगे

iPhone 16 Plus: फीचर्स

iPhone 16 Plus में 6.7 इंच की बड़ी Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दी गई है, जो वीडियो देखने और गेमिंग के लिए शानदार अनुभव देती है। फोन में भी वही पावरफुल A18 Bionic प्रोसेसर मिलता है, जो मल्टीटास्किंग और हैवी यूज को आसान बना देता है। कैमरा डिपार्टमेंट में 48MP का प्राइमरी कैमरा और 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है, जबकि सेल्फी के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है। बड़ी बैटरी की वजह से यह फोन एक बार चार्ज करने पर पूरा दिन आराम से चल जाता है, जिससे यह लॉन्ग-यूजर्स के लिए परफेक्ट चॉइस बन जाता है।