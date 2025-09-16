best camera smartphones under 20000 rupees including samsung oneplus and iqoo ₹20,000 से कम में बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन, Samsung और OnePlus भी लिस्ट में शामिल
Hindi Newsफोटो₹20,000 से कम में बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन, Samsung और OnePlus भी लिस्ट में शामिल

₹20,000 से कम में बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन, Samsung और OnePlus भी लिस्ट में शामिल

कम कीमत पर पावरफुल कैमरा वाले फोन खरीदने का बेहतरीन मौका ग्राहकों को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर मिल रहा है। हम 20 हजार रुपये से कम कीमत पर आने वाले बेस्ट कैमरा डिवाइसेज की लिस्ट लेकर आए हैं।

Pranesh TiwariTue, 16 Sep 2025 09:06 PM
बजट प्राइस पर बेस्ट कैमरा फोन्स

फेस्टिव सेल का दौर शुरू हो रहा है और ब्रैंडेड डिवाइसेज अब तक की सबसे कम कीमत पर मिलने वाले हैं। हम आपके लिए बजट सेगमेंट में मिल रहे सबसे अच्छे कैमरा फोन्स की लिस्ट लेकर आए हैं। इसमें iQOO, Vivo, Samsung और OnePlus जैसे ब्रैंड्स के फोन शामिल हैं। आपके लिए बेस्ट फोन का चुनाव करना इसके साथ आसान हो जाएगा।

OnePlus Nord CE4 Lite 5G

वनप्लस स्मार्टफोन में 50MP कैमरा सेटअप ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) के साथ मिलता है। लाइफटाइम डिस्प्ले वारंटी ऑफर करने वाले इस फोन को 16,998 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है।

Samsung Galaxy M36 5G

सैमसंग M-सीरीज का डिवाइस ग्राहकों को 18,999 रुपये कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है। इसमें 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप OIS सपोर्ट के साथ दिया गया है और AI इनहैंसमेंट का फायदा मिलता है।

CMF Phone 2 Pro

नथिंग से जुड़े ब्रैंड के इस फोन में यूनीक डिजाइन के अलावा 6.77 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है। फोन में 50MP प्राइमरी कैमरा और 16MP सेल्फी कैमरा दिया गया है और इसकी कीमत 19,010 रुपये है।

Realme Narzo 80 Pro 5G

रियलमी डिवाइस में IP69 वाटरप्रूफ रेटिंग मिलती है और इसकी कीमत 17,498 रुपये रह गई है। डिवाइस में 50MP कैमरा सेटअप दिया गया है और इसमें 16MP सेल्फी कैमरा मिलता है। फोन 17,498 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रही है।

iQOO Z10R

वीवो से जुड़े ब्रैंड iQOO का यह फोन 32MP 4K सेल्फी कैमरा और कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले ऑफर करता है। इसमें 50MP मेन कैमरा सेटअप मिलता है और यह 19,218 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है।

Redmi Note 14 5G

शाओमी की नोट सीरीज के फोन में 50MP Sony LYT 600 OIS+EIS ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। MediaTek Dimensity 7025 प्रोसेसर वाले फोन की कीमत 18,999 रुपये रह गई है।

Vivo Y39 5G

वीवो के इस फोन में 6500mAh क्षमता वाली बैटरी 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ दी गई है। इसमें 50MP+2MP बैक कैमरा सेटअप और 8MP सेल्फी कैमरा मिलता है। यह 18,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है।

Honor 200 5G

ऑनर स्मार्टफोन के बैक पैनल पर 50MP मेन, 50MP सेकेंडरी और 12MP तीसरे सेंसर वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। इस फोन में 50MP सेल्फी कैमरा मिलता है और यह 19,998 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है।

