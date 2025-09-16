₹20,000 से कम में बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन, Samsung और OnePlus भी लिस्ट में शामिल

फेस्टिव सेल का दौर शुरू हो रहा है और ब्रैंडेड डिवाइसेज अब तक की सबसे कम कीमत पर मिलने वाले हैं। हम आपके लिए बजट सेगमेंट में मिल रहे सबसे अच्छे कैमरा फोन्स की लिस्ट लेकर आए हैं। इसमें iQOO, Vivo, Samsung और OnePlus जैसे ब्रैंड्स के फोन शामिल हैं। आपके लिए बेस्ट फोन का चुनाव करना इसके साथ आसान हो जाएगा।
वनप्लस स्मार्टफोन में 50MP कैमरा सेटअप ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) के साथ मिलता है। लाइफटाइम डिस्प्ले वारंटी ऑफर करने वाले इस फोन को 16,998 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है।
सैमसंग M-सीरीज का डिवाइस ग्राहकों को 18,999 रुपये कीमत पर खरीदने का मौका मिल रहा है। इसमें 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप OIS सपोर्ट के साथ दिया गया है और AI इनहैंसमेंट का फायदा मिलता है।
नथिंग से जुड़े ब्रैंड के इस फोन में यूनीक डिजाइन के अलावा 6.77 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है। फोन में 50MP प्राइमरी कैमरा और 16MP सेल्फी कैमरा दिया गया है और इसकी कीमत 19,010 रुपये है।
रियलमी डिवाइस में IP69 वाटरप्रूफ रेटिंग मिलती है और इसकी कीमत 17,498 रुपये रह गई है। डिवाइस में 50MP कैमरा सेटअप दिया गया है और इसमें 16MP सेल्फी कैमरा मिलता है। फोन 17,498 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रही है।
वीवो से जुड़े ब्रैंड iQOO का यह फोन 32MP 4K सेल्फी कैमरा और कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले ऑफर करता है। इसमें 50MP मेन कैमरा सेटअप मिलता है और यह 19,218 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है।
शाओमी की नोट सीरीज के फोन में 50MP Sony LYT 600 OIS+EIS ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। MediaTek Dimensity 7025 प्रोसेसर वाले फोन की कीमत 18,999 रुपये रह गई है।
वीवो के इस फोन में 6500mAh क्षमता वाली बैटरी 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ दी गई है। इसमें 50MP+2MP बैक कैमरा सेटअप और 8MP सेल्फी कैमरा मिलता है। यह 18,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है।
ऑनर स्मार्टफोन के बैक पैनल पर 50MP मेन, 50MP सेकेंडरी और 12MP तीसरे सेंसर वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। इस फोन में 50MP सेल्फी कैमरा मिलता है और यह 19,998 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है।