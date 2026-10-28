दिवाली पर खरीदें ये 6 दमदार बैटरी वाले स्मार्टफोन, 10001mAh तक की बैटरी और फास्ट चार्जिंग

Moto G77 Power

कम बजट में बड़ी बैटरी वाला फोन खरीदने वालों के लिए Moto G77 Power एक विकल्प है। इसमें 7,000mAh की बैटरी दी गई है, जबकि चार्जिंग के लिए 30W सपोर्ट मिलता है। फोन में 6.72 इंच का FHD+ डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसमें MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलती है। इसकी शुरुआती कीमत 18,999 रुपये है।