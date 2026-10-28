दिवाली पर खरीदें ये 6 दमदार बैटरी वाले स्मार्टफोन, 10001mAh तक की बैटरी और फास्ट चार्जिंग

दिवाली के मौके पर अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं और बार-बार फोन चार्ज करने की परेशानी से बचना चाहते हैं, तो मार्केट में कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं। अब स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और दमदार प्रोसेसर जैसे फीचर्स भी मिल रहे हैं। हम चुनिंदा डील्स यहां लेकर आए हैं।
Realme P4 Power 5G में 10,001mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी के मुताबिक, फोन एक बार चार्ज करने पर 11.7 घंटे तक BGMI गेमिंग दे सकता है। इसमें 80W फास्ट चार्जिंग और 27W रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट भी है। यह 29,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है।
Motorola Edge 70 Fusion उन लोगों के लिए है, जो बड़ी बैटरी के साथ प्रीमियम डिजाइन और शानदार डिस्प्ले चाहते हैं। इसमें 7,000mAh की बैटरी और 68W चार्जिंग मिलती है। फोन में 6.78 इंच का 1.5K pOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। यह Amazon पर 29,709 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है।
Realme डिवाइस में 7,000mAh की बैटरी और 45W चार्जिंग मिलती है। फोन में 6.72 इंच का डिस्प्ले है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 1,000 निट्स तक की ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। इस स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7400 Ultra प्रोसेसर दिया गया है। इसे 24,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है।
Vivo T5x 5G में 7,200mAh की बैटरी दी गई है, साथ ही 44W FlashCharge सपोर्ट मिलता है। फोन MediaTek Dimensity 7400 Turbo प्रोसेसर पर काम करता है। इसमें 6.76 इंच का FHD+ डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसे 27,249 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है।
कम बजट में बड़ी बैटरी वाला फोन खरीदने वालों के लिए Moto G77 Power एक विकल्प है। इसमें 7,000mAh की बैटरी दी गई है, जबकि चार्जिंग के लिए 30W सपोर्ट मिलता है। फोन में 6.72 इंच का FHD+ डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसमें MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलती है। इसकी शुरुआती कीमत 18,999 रुपये है।
Poco फोन में 10000mAh की सिलिकॉन-कार्बन बैटरी और 100W HyperCharging सपोर्ट मिलता है। इसमें 6.83 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसमें Snapdragon 6 Gen 5 प्रोसेसर, 50MP का मुख्य कैमरा और 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। आप इसे 30,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर ऑर्डर कर सकते हैं।