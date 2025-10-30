हवा में तेजी से बढ़ा प्रदूषण! 5000 रुपये से कम में ये रहीं बेस्ट एयर प्यूरिफायर डील्स

आपके आसपास की हवा साफ ना होने की स्थिति में आप कई बीमारियों का शिकार बन सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपको 5000 रुपये से भी कम कीमत पर ब्रैंडेड एयर प्यूरिफायर मिल रहे हैं। हम आपके लिए चुनिंदा बेस्ट डील्स लेकर आए हैं। आप इनमें से अपने लिए सही का चुनाव कर सकते हैं।
घर या ऑफिस के लिए कॉम्पैक्ट डिजाइन वाले इस प्यूरिफायर में एडवांस फिल्टर मिलते हैं और Amazon पर इसे 3,299 रुपये कीमत पर लिस्ट इसपर 300 रुपये की छूट अलग से मिल रही है।
एयर प्यूरिफायर 360 डिग्री टेक के साथ आता है और 3-स्टेज प्यूरिफिकेशन सिस्टम यूज करता है। इसे 4,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा जा सकता है।
हनीवेल के इस प्यूरिफायर में ऐक्टिवेटेड कार्बन मिलता है और 99.99 प्रतिशत प्रदूषकों को हटा देता है। H13 HEPA फिल्टर वाले प्यूरिफायर को Amazon से 4,998 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
ग्राहक इस 4-in-1 एयर प्यूरिफायर को बड़ी छूट के बाद 4,773 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। UV-C Light टेक्नोलॉजी वाले इस प्यूरिफायर के साथ बैक्टीरिया हट जाते हैं।
एयर प्यूरिफायर में 3-फैन स्पीड्स दी गई हैं और 3-स्टेज का ही फिल्टरेशन सिस्टम मिलती है। इसे Amazon पर 4,728 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदने का मौका दिया गया है।
अमेजन पर इस कॉम्पैक्ट एयर प्यूरिफायर को 4,499 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इसमें H13 True HEPA एयर फिल्टर्स दिए गए हैं और टाइमर के अलावा स्लीप मोड इसका हिस्सा है।