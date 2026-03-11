ईद के मौके पर हाथों पर सजाएं ये एस्थेटिक सिंपल और एक से बढ़कर एक मेंहदी डिजाइन

ईद मेहंदी डिजाइन

रमजान महीने के पूरा होने के साथ ही ईद की तैयारियां भी जोरों पर हैं। महिलाएं रोजा रखने के साथ ही शॉपिंग में भी लगी हैं। घर की साज-सजावट के साथ खुद पर भी पूरा फोकस रहता है और कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो मेहंदी जरूर लगाती हैं। अब अगर खुद से मेहंदी लगानी हो और किसी सिंपल सी डिजाइन को खोज रहीं जो आजकल के ट्रेंड के हिसाब से हो तो इन खूबसूरत मेहंदी डिजाइन को जरूर देख लें। बैक हैंड के साथ ही ये डिजाइन फ्रंट हैंड पर उतनी ही खूबसूरती के साथ बनेंगी। यहां देखें 8 बेस्ट ईद मेहंदी डिजाइन के कलेक्शन।