ईद के मौके पर हाथों पर सजाएं ये एस्थेटिक सिंपल और एक से बढ़कर एक मेंहदी डिजाइन

रमजान महीने के पूरा होने के साथ ही ईद की तैयारियां भी जोरों पर हैं। महिलाएं रोजा रखने के साथ ही शॉपिंग में भी लगी हैं। घर की साज-सजावट के साथ खुद पर भी पूरा फोकस रहता है और कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो मेहंदी जरूर लगाती हैं। अब अगर खुद से मेहंदी लगानी हो और किसी सिंपल सी डिजाइन को खोज रहीं जो आजकल के ट्रेंड के हिसाब से हो तो इन खूबसूरत मेहंदी डिजाइन को जरूर देख लें। बैक हैंड के साथ ही ये डिजाइन फ्रंट हैंड पर उतनी ही खूबसूरती के साथ बनेंगी। यहां देखें 8 बेस्ट ईद मेहंदी डिजाइन के कलेक्शन।
आजकल लड़कियां मिनिमल लुक कैरी करना चाहती हैं। मेहंदी के मामले में भी वो हाथों को नेचुरली ब्यूटीफुल दिखाना चाहती हैं। इसलिए वो मिनिमम डिजाइन वाली मेहंदी चुनना पसंद करती हैं। बैक या फ्रंट हैंड पर इस तरह की डिजाइन काफी खूबसूरत लगती है। ( इमेज क्रेडिट- इंस्टाग्राम)
केवल फिंगर पर बनी मेहंदी की डिजाइन आजकल यंग गर्ल्स काफी पसंद करती हैं। इस तरह की डिजाइन को बनाना भी आसान होता है और हाथों को ब्यूटीफुल दिखाती हैं। ( इमेज क्रेडिट- इंस्टाग्राम)
हाथों पर छोटे फूलों के बूटे बनाने के साथ मेहराब का आकर देकर स्टनिंग ईद की मेहंदी डिजाइन कंप्लीट की जा सकती है। वैसे हाथों को खूबसूरत दिखाने के लिए साथ में नेल आर्ट को बिल्कुल ना इग्नोर करें। ( इमेज क्रेडिट- इंस्टाग्राम)
हाथों पर नेलपॉलिश लगाना मना है तो हाथों को इस तरह से कम से कम मेहंदी की डिजाइन के साथ सजाएं। छोटे-छोटे फूलों के बूटें और लाइनों के साथ ये डिजाइन काफी खूबसूरत दिखती है। ( इमेज क्रेडिट- इंस्टाग्राम)
हाथों पर गुलाब के फूलों की डिजाइन के साथ पतली महीन बेल-बूटों की डिजाइन मेहंदी से बनाएं। बैक एंड फ्रंट दोनों तरफ ये डिजाइन खूबसूरत लुक देती है। ( इमेज क्रेडिट- इंस्टाग्राम)
ईद पर मेहंदी लगाने के लिए आसान सी डिजाइन तलाश रही हैं तो ये अरेबिक डिजाइन को बना सकती हैं। फूलों को मेहंदी से पूरा भरें और साथ ही बीच-बीच में शेड भी देते रहें। इससे डिजाइन परफेक्ट बनकर तैयार होगी। ( इमेज क्रेडिट- इंस्टाग्राम)
फ्रंट हैंड पर आसान सी डिजाइन जिससे हथेली भर जाए ये जालनुमा डिजाइन बनाएं। बीच में कमल के फूल की डिजाइन को बनाना तो बिल्कुल आसान है। ईद के मौके पर इस तरह की डिजाइन को ट्राई कर सकती हैं। ( इमेज क्रेडिट- इंस्टाग्राम)
मांडला इंस्पायर डिजाइन को बैक एंड फ्रंट दोनों हैंड पर लगाया जा सकता है। गोले के बीच में आप मनचाहा डिजाइन चांद या फिर कुछ और बनाकर इस डिजाइन को कंप्लीट कर सकती हैं। ( इमेज क्रेडिट- इंस्टाग्राम)