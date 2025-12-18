बंपर छूट पर खरीदो 7000mAh बैटरी वाले फोन, टॉप-5 डील्स में से चुनने का मौका

Hindustan Hindi News
साल 2025 खत्म होने वाला है और नए साल से पहले आप अपने लिए 7000mAh क्षमता वाली बैटरी के साथ धाकड़ फोन खरीद सकते हैं। हम आपके लिए टॉप-5 डील्स लेकर आए हैं।

Pranesh TiwariDec 18, 2025 10:17 pm IST
7000mAh बैटरी वाले बेस्ट स्मार्टफोन

मार्केट में बीते दिनों दमदार बैटरी वाले ढेरों स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं, जिन्हें बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इनकी लिस्ट में Realme, Poco, Oppo और iQOO जैसे ब्रैंड्स के मॉडल शामिल हैं। आइए बताएं कि किन डिवाइसेज पर बेस्ट डील मिल रही है, जिससे आप अपने लिए सही का चुनाव कर सकें।

Oppo F31 Pro+ 5G

ओप्पो का फोन Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर के साथ आता है और इसमें 7000mAh क्षमता वाली बैटरी 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ दी गई है। यह फोन फ्लिपकार्ट पर 32,999 रुपये में मिल रहा है।

Realme GT 7

रियलमी के हाई-एंड फ्लैगशिप फोन में 7000mAh बैटरी के अलावा 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। इसमें Dimensity 9400e प्रोसेसर दिया गया है और यह 35,299 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है।

Poco M7 Plus 5G

पोको के बजट डिवाइस को फ्लिपकार्ट से 12,999 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है। इस डिवाइस की 7000mAh बैटरी को 33W फास्ट चार्जिंग और 18W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है।

Realme P4 Pro 5G

रियलमी की P-सीरीज वाले डिवाइस को Amazon से 24,999 रुपये में ऑर्डर किया जा सकता है। Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर वाले फोन में 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 7000mAh बैटरी दी गई है।

iQOO Neo 10

वीवो से जुड़े ब्रैंड के इस फोन को Amazon से 36,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें 7000mAh बैटरी सबसे धाकड़ 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिलती है और Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर इसका हिस्सा है।

