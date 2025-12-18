बंपर छूट पर खरीदो 7000mAh बैटरी वाले फोन, टॉप-5 डील्स में से चुनने का मौका

मार्केट में बीते दिनों दमदार बैटरी वाले ढेरों स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं, जिन्हें बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इनकी लिस्ट में Realme, Poco, Oppo और iQOO जैसे ब्रैंड्स के मॉडल शामिल हैं। आइए बताएं कि किन डिवाइसेज पर बेस्ट डील मिल रही है, जिससे आप अपने लिए सही का चुनाव कर सकें।
ओप्पो का फोन Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर के साथ आता है और इसमें 7000mAh क्षमता वाली बैटरी 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ दी गई है। यह फोन फ्लिपकार्ट पर 32,999 रुपये में मिल रहा है।
रियलमी के हाई-एंड फ्लैगशिप फोन में 7000mAh बैटरी के अलावा 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। इसमें Dimensity 9400e प्रोसेसर दिया गया है और यह 35,299 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है।
पोको के बजट डिवाइस को फ्लिपकार्ट से 12,999 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है। इस डिवाइस की 7000mAh बैटरी को 33W फास्ट चार्जिंग और 18W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है।
रियलमी की P-सीरीज वाले डिवाइस को Amazon से 24,999 रुपये में ऑर्डर किया जा सकता है। Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर वाले फोन में 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 7000mAh बैटरी दी गई है।
वीवो से जुड़े ब्रैंड के इस फोन को Amazon से 36,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें 7000mAh बैटरी सबसे धाकड़ 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिलती है और Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर इसका हिस्सा है।