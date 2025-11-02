आपका घर बन जाएगा सिनेमा हॉल! ये रहीं 65 इंच स्क्रीन वाली टॉप Smart TV डील्स

Sony 65 inch BRAVIA 2 4K Smart TV

ग्राहक Sony का स्मार्ट टीवी Amazon पर 72,490 रुपये कीमत पर मिल रहा है और बैंक ऑफर के साथ इसपर 1500 रुपये तक की एक्सट्रा छूट दी गई है। ऑफर के बाद 70,990 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर मिल रहे टीवी में 60Hz रिफ्रेश रेट वाला 4K डिस्प्ले दिया गया है।