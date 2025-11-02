Hindustan Hindi News
आपका घर बन जाएगा सिनेमा हॉल! ये रहीं 65 इंच स्क्रीन वाली टॉप Smart TV डील्स

इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में ग्राहकों को बड़े साइज वाले Smart TVs में से चुनने का विकल्प मिलता है। अगर आप 65 इंच स्क्रीन वाला टीवी खरीदना चाहते हैं तो हम टॉप डील्स आपके लिए लेकर आए हैं।

Pranesh TiwariSun, 2 Nov 2025 12:48 PM
65 इंच स्क्रीन वाली टॉप स्मार्टफोन डील्स

सबसे बड़े डिस्प्ले वाला Smart TV सबसे सस्ते में खरीदना चाहते हैं तो हम बेस्ट डील्स आपके लिए लेकर आए हैं। 65 इंच स्क्रीन साइज वाले ब्रैंडेड मॉडल्स में से आप आसानी से चुन सकते हैं। इस लिस्ट में Samsung से लेकर LG तक के प्रीमियम स्मार्ट टीवी शामिल हैं।

LG 65 inch UR75 Series Smart TV

प्रीमियम ब्रैंड LG का बड़े स्क्रीन साइज वाला स्मार्ट टीवी Amazon पर 63,990 रुपये कीमत पर मिल रहा है। HDFC बैंक कार्ड की मदद से पेमेंट करने की स्थिति में 1500 रुपये तक छूट दी जा रही है। यह टीवी बड़ा LED डिस्प्ले 4K रेजॉल्यूशन के साथ देता है।

VW 65 inch Pro Series Smart TV

ग्राहकों को Amazon पर यह टीवी 41,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है और बैंक ऑफर्स के बाद इसका इफेक्टिव प्राइस 40,999 रुपये रह जाएगा। इस टीवी में बड़ा QLED डिस्प्ले 4K रेजॉल्यूशन के साथ मिलता है और प्रीमियम बिल्ड क्वॉलिटी मिल रही है।

Samsung 65 inch 4K Ultra HD Smart TV

साउथ कोरियन टेक कंपनी Samsung के टीवी को ई-कॉमर्स साइट Amazon पर 61,990 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है और इसपर बैंक ऑफर भी मिल रहा है। एक्सचेंज ऑफर के साथ 9,050 रुपये तक की एक्सट्रा छूट मिल सकती है।

Sony 65 inch BRAVIA 2 4K Smart TV

ग्राहक Sony का स्मार्ट टीवी Amazon पर 72,490 रुपये कीमत पर मिल रहा है और बैंक ऑफर के साथ इसपर 1500 रुपये तक की एक्सट्रा छूट दी गई है। ऑफर के बाद 70,990 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर मिल रहे टीवी में 60Hz रिफ्रेश रेट वाला 4K डिस्प्ले दिया गया है।

Hisense 65 inch E6N Series Smart TV

खास छूट के बाद इस Smart TV को भारतीय मार्केट में Amazon पर 46,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड्स के साथ पेमेंट करने पर 1500 रुपये तक छूट मिल सकती है। इसमें 4K Ultra HD रेजॉल्यूशन वाला 60Hz डिस्प्ले मिल रहा है।

