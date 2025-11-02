आपका घर बन जाएगा सिनेमा हॉल! ये रहीं 65 इंच स्क्रीन वाली टॉप Smart TV डील्स

सबसे बड़े डिस्प्ले वाला Smart TV सबसे सस्ते में खरीदना चाहते हैं तो हम बेस्ट डील्स आपके लिए लेकर आए हैं। 65 इंच स्क्रीन साइज वाले ब्रैंडेड मॉडल्स में से आप आसानी से चुन सकते हैं। इस लिस्ट में Samsung से लेकर LG तक के प्रीमियम स्मार्ट टीवी शामिल हैं।
प्रीमियम ब्रैंड LG का बड़े स्क्रीन साइज वाला स्मार्ट टीवी Amazon पर 63,990 रुपये कीमत पर मिल रहा है। HDFC बैंक कार्ड की मदद से पेमेंट करने की स्थिति में 1500 रुपये तक छूट दी जा रही है। यह टीवी बड़ा LED डिस्प्ले 4K रेजॉल्यूशन के साथ देता है।
ग्राहकों को Amazon पर यह टीवी 41,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है और बैंक ऑफर्स के बाद इसका इफेक्टिव प्राइस 40,999 रुपये रह जाएगा। इस टीवी में बड़ा QLED डिस्प्ले 4K रेजॉल्यूशन के साथ मिलता है और प्रीमियम बिल्ड क्वॉलिटी मिल रही है।
साउथ कोरियन टेक कंपनी Samsung के टीवी को ई-कॉमर्स साइट Amazon पर 61,990 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है और इसपर बैंक ऑफर भी मिल रहा है। एक्सचेंज ऑफर के साथ 9,050 रुपये तक की एक्सट्रा छूट मिल सकती है।
ग्राहक Sony का स्मार्ट टीवी Amazon पर 72,490 रुपये कीमत पर मिल रहा है और बैंक ऑफर के साथ इसपर 1500 रुपये तक की एक्सट्रा छूट दी गई है। ऑफर के बाद 70,990 रुपये के इफेक्टिव प्राइस पर मिल रहे टीवी में 60Hz रिफ्रेश रेट वाला 4K डिस्प्ले दिया गया है।
खास छूट के बाद इस Smart TV को भारतीय मार्केट में Amazon पर 46,999 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड्स के साथ पेमेंट करने पर 1500 रुपये तक छूट मिल सकती है। इसमें 4K Ultra HD रेजॉल्यूशन वाला 60Hz डिस्प्ले मिल रहा है।