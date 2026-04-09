बजाज की न्यू डोमिनार 350cc, 5 फोटोज में देखिए इसका दमदार लुक और फीचर्स; कीमत भी कम

डिस्क और डुअल-चैनल ABS दिया

नई 350cc मोनोशॉक 400 के दोनों सिरों पर 17-इंच के पहिए लगे हैं, जिन पर आगे 110/R70 और पीछे 150/R60 साइज के ट्यूबलेस टायर लगाए गए हैं। ब्रेकिंग सेटअप में आगे 320 mm और पीछे 230 mm के डिस्क दी है। डुअल-चैनल ABS को स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर दिया है। डोमिनार 400 में LED हेडलैंप, ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ रोड, रेन, स्पोर्ट और ऑफ रोड जैसे 4 राइड मोड दिए गए हैं। इस बाइक में एक बॉन्डेड कलर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल लगा है।