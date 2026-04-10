बाबर आजम टॉप-10 में भी नहीं; देखें टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज; कोहली-रोहित का जलवा

बाबर आजम के 12000 रन पूरे

बाबर आजम ने पाकिस्तान सुपर लीग में हाल ही में पेशावर जालमी के लिए 87 रनों की नाबाद पारी खेल टी20 क्रिकेट में 12000 रन पूरे कर लिए हैं। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले सबसे तेज खिलाड़ी हैं। उन्होंने क्रिस गेल के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है। मगर जब बात टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की आती है तो उस लिस्ट में बाबर का नाम टॉप-10 में नजर नहीं आता।