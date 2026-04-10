बाबर आजम टॉप-10 में भी नहीं; देखें टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज; कोहली-रोहित का जलवा

बाबर आजम ने पाकिस्तान सुपर लीग में हाल ही में पेशावर जालमी के लिए 87 रनों की नाबाद पारी खेल टी20 क्रिकेट में 12000 रन पूरे कर लिए हैं। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले सबसे तेज खिलाड़ी हैं। उन्होंने क्रिस गेल के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा है। मगर जब बात टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की आती है तो उस लिस्ट में बाबर का नाम टॉप-10 में नजर नहीं आता।
यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के नाम टी20 क्रिकेट में बड़े-बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं। इन रिकॉर्ड्स में से एक रिकॉर्ड है टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का। वेस्टइंडीज के इस विस्फोटक बल्लेबाज ने टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक 14562 रन बनाए हैं। उनके अलावा तीन खिलाड़ी ही अभी तक 14 हजार का आंकड़ा पार कर पाए हैं।
क्रिस गेल के अलावा टी20 क्रिकेट में 14 हजार रन का आंकड़ा वेस्टइंडीज के कीरोन पोलार्ड (14482), इंग्लैंड के ऐलेक्स हेल्स (14449) और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर (14121) ने पार किया है।
अब सिर्फ आईपीएल में ही टी20 क्रिकेट खेलने वाले विराट कोहली के नाम 13612 रन दर्ज हैं। यह रन उन्होंने 398 पारियों में बनाए हैं। बता दें, कोहली टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले चुके हैं। वह अभी भी टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों में शामिल हैं।
विराट कोहली की तरह रोहित शर्मा भी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले चुके हैं। वह भी अब सिर्फ आईपीएल में एक्टिव है। हिटमैन के नाम टी20 क्रिकेट की 452 पारियों में 12361 रन है।
टॉप-10 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में पाकिस्तान के शोएब मलिक (13571) रनों के साथ 7वें, इंग्लैंड के जेम्स विंस (13102) 8वें और साउथ अफ्रीका के क्विंटन डी कॉक (12322) 10वें पायदान पर हैं।