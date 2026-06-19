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मार्केट में तहलका मचाएंगी ये नई सेडान कार और SUV, लिस्ट में होंडा अकॉर्ड और नई स्कॉर्पियो-N भी

भारत में अगले कुछ महीनों में कई बेहतरीन एसयूवी और सेडान्स की एंट्री होने वाली है। इनमें फॉक्सवैगन, स्कोडा और होंडा की सेडान्स के साथ टाटा और महिंद्रा की दमदार एसयूवी भी शामिल हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन कारों के बारे में।

Kumar Prashant SinghJun 19, 2026 04:23 pm IST
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मार्केट में तहलका मचाएंगी ये नई सेडान कार और SUV, लिस्ट में होंडा अकॉर्ड और नई स्कॉर्पियो-N भी

इंडियन मार्केट में नई-नई गाड़ियों की एंट्री हो रही है। अगर आप भी नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आने वाले दिन आपके लिए काफी एक्साइटिंग रहने वाले हैं। भारत में अगले कुछ महीनों में कई बेहतरीन एसयूवी और सेडान्स की एंट्री होने वाली है। इनमें फॉक्सवैगन, स्कोडा और होंडा की सेडान्स के साथ टाटा और महिंद्रा की दमदार एसयूवी भी शामिल हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन कारों के बारे में। (Photo: usnews)

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Mahindra Scorpio-N Facelift

फेसलिफ्टेड स्कॉर्पियो-एन जल्द मार्केट में इस साल के सेकेंड हाफ में एंट्री कर सकती है। बीते कुछ दिनों में इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। स्पाई फोटोज और वीडियो से पता चलता है कि फेसलिफ्ट वर्जन कई नए बदलावों के साथ आएगा। इसमें आपको नया फ्रंट ग्रिल, थोड़े बदले हुए एलईडी हेडलाइट्स, रिफ्रेश्ड स्किड प्लेट वाला नया फ्रंट बंपर और नए फॉग लैंप मिलेंगे। नए मॉडल में 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स के साथ कई धांसू फीचर मिल सकते हैं। खास बात है कि इसमें कंपनी लेवल 2 ADAS भी दे सकती है। एसयूवी के इंजन ऑप्शन्स में कोई बदलाव नहीं होगा।

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Volkswagen Virtus Facelift

हाल ही में वर्टस के फेसलिफ्टेड मॉडल को पहली बार भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। स्पाई शॉट्स से यह कन्फर्म माना जा रहा है कि फॉक्सवैगन नई वर्टस के पहले से ही पॉप्युलर डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं करने वाला है। इसका ओवरऑल शेप और बॉडी पैनल काफी हद तक मौजूदा मॉडल के जैसे ही रहेंगे। इसके बंपर और फ्रंट फेसिया में आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। इसमें आपको वही 1.0-लीटर और 1.5-लीटर TSI इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि छोटे इंजन को 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा जाएगा। यह इस साल के थर्ड क्वॉर्टर में लॉन्च हो सकती है।

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Skoda Slavia Facelift

फेसलिफ्टेड स्लाविया को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। इसके इंटीरियर के कलर स्कीम में बदलाव होने की संभावना है। साथ ही इसमें बड़ी टचस्क्रीन, बड़ा ड्राइवर डिस्प्ले और रियर सीट के लिए मसाज फंक्शन जैसे फीचर भी दिए जा सकते हैं। फेसलिफ्ट में मौजूदा मॉडल वाले ही इंजन ऑप्शन - 1.0-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल और अधिक पावरफुल 1.5-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल शामिल होंगे। पहले वाले इंजन में 6-स्पीड मैनुअल और नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा।

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Tata Safari EV

टाटा की यह ईवी जल्द मार्केट में एंट्री कर सकती है। टाटा सफारी को पहली बार भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। यह इलेक्ट्रिक SUV Harrier EV की तरह इंडिपेंडेंट मल्टी-लिंक रियर सस्पेंशन के साथ आएगी। सफारी EV कंपनी की सबसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV होगी। इसकी टक्कर Mahindra XEV 9S जैसी थ्री-रो इलेक्ट्रिक SUV से होगी। माना जा रहा है कि सफारी EV में वही 65kWh और 75kWh बैटरी पैक दिए जाएंगे जो हैरियर EV में उपलब्ध हैं।

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Honda Accord Hybrid

होंडा अकॉर्ड हाइब्रिड की इंडियन मार्केट में जल्द एंट्री हो सकती है। होंडा अकॉर्ड एक प्रीमियम फोर-डोर सेडान है और यह कार कई प्रीमियम फीचर्स के साथ आएगी। इसके हाइब्रिड सेडान के तौर पर पेश किए जाने की संभावना है। होंडा ने अभी तक इस सेडान के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है। उम्मीद है कि अकॉर्ड हाइब्रिड को भारत में CBU या CKD के तौर पर बेचा जाएगा।

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