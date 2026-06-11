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ये है देश का पहला CNG स्कूटर, माइलेज की टेंशन करेगा खत्म! लुक ऐसा कि कोई भी फिदा हो जाए

TVS मोटर ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में जुपिटर CNG स्‍कूटर को पेश किया था। ये स्कूटर CNG के साथ पेट्रोल से भी दौड़ेगा। अभी इसकी लॉन्च के बारे में कंपनी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन माना जा रहा है कि इसे जल्द ही लॉन्च भी कर दिया जाएगा। खासकर जब CNG व्हीकल की डिमांड बढ़ने लगी है।

Narendra JijhontiyaJun 11, 2026 07:51 pm IST
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226Km की रेंज मिलेगी

टीवीएस की ओर से स्‍कूटर में 124.8cc का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया है। जिससे स्‍कूटर को 5.3 किलोवाट की पावर और 9.4 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ ही स्‍कूटर को पेट्रोल और सीएनजी के साथ 226Km तक चलाया जा सकता है।

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84Km का माइलेज होगा

स्‍कूटर के इंजन से इसे 80.5Km की टॉप स्‍पीड तक चलाया जा सकता है और इसे 1किलोग्राम CNG में 84 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। इसमें 2 लीटर का पेट्रोल टैंक और 1.4Kg का CNG टैंक दिया है।

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मैक्स मेटल बॉडी मिलेगी

इसमें अपने सेगमेंट की सबसे बड़ी सीट दी गई है। इसके साथ ही इसमें मैक्‍स मेटल बॉडी, एक्‍सटरनल फ्यूल लिड, फ्रंट में मोबाइल चार्जर, सेमी डिजिटल स्‍पीडोमीटर, बॉडी बैलेंस टेक्नोलॉजी, ज्‍यादा लेग स्‍पेस दिया है।

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CNG शिफ्ट का बटन मिलेगा

इस CNG स्कूटर में इटीएफआई टेक्नोलॉजी, इंटेलीगो टेक्नोलॉजी, ऑल इन वन लॉक, साइड स्‍टैंड इंडीकेटर के साथ इंजन इनहिबिटर दिया गया है। इसमें पेट्रोल से CNG पर शिफ्ट करने के लिए अलग से बटन दिया है।

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देश का पहला CNG स्कूटर

इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1 लाख रुपए के करीब हो सकती है। ये बाजार में आने वाला पहला CNG स्कूटर भी होगा। ऐसे में इसका मुकाबला किसी दूसरे स्कूटर से नहीं होगा। हालांकि, लोगों के पास स्कूटर और बाइक का ऑप्शन मिलेगा।

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मिड 2026 तक हो सकती है एंट्री

बात करें इसकी लॉन्चिंग तो कंपनी ने ऑफिशियली इसकी कोई डिटेल अभी शेयर नहीं की है, लेकिन इसे देखकर इस बात का पता चलता है कि इसका प्रोडक्शन फाइनल स्टेज में होगा। जिसके चलते इसे मिड 2026 तक लॉन्च किया जा सकता है।

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