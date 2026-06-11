ये है देश का पहला CNG स्कूटर, माइलेज की टेंशन करेगा खत्म! लुक ऐसा कि कोई भी फिदा हो जाए

226Km की रेंज मिलेगी

टीवीएस की ओर से स्‍कूटर में 124.8cc का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया है। जिससे स्‍कूटर को 5.3 किलोवाट की पावर और 9.4 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ ही स्‍कूटर को पेट्रोल और सीएनजी के साथ 226Km तक चलाया जा सकता है।