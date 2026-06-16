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TVS की इस मोटरसाइकिल का बेसब्री से इंतजार, डिजाइन जीत चुका लोगों का दिल; फोटोज में देखें लुक

भारतीय बाजार में TVS की मोटरसाइकिल का रुतबा तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी आने वाले दिनों में कई ऐसे मॉडल भी लाने वाली है जो उसकी सल में चार चांद लगा देंगे। इसमें एक मॉडिफाइड रोनिन भी है। कंपनी ने इस ऑटो एक्सपो में पेश किया था। जिस लोगों ने जमकर पसंद भी किया था.

Narendra JijhontiyaJun 16, 2026 07:34 pm IST
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न्यू रोनिन का लुक

कंपनी ने अपनी इस मोटरसाइकिल को खासतौर से रेसिंग लवर्स के लिए तैयार किया है। बाइक में ब्लैक, यलो और गोल्ड थीम देखने को मिल जाता है। इसके इंजन को एक बड़ा एरिया से कवर किया गया है, जहां पर रेसिंग का हाइलाइट किया गया है।

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सबसे स्टाइलिश सीट

इस मोटरसाइकिल की सीट सबसे अट्रैक्टिव है। इस सीट को दो अलग हिस्सों में बांटा गया है, जो राइडर के कम्फर्ट को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। खास बात ये है कि इसमें सिर्फ सिंगल सीट का ही इस्तेमाल किया गया है।

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गोल स्पीडोमीटर

मॉडिफाइड रोनिन में कंपनी ने एक गोल स्पीडमीटर दिया है, जो इसके लुक के साथ एकदम परफेक्ट नजर आता है। इस मीटर में कौन-कौन सी डिटेल देखने को मिलेंगी, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है।

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अग्रेसिव डिजाइन

इस मोटरसाइकिल का लुक काफी जबरदस्त नजर आ रहा है। देखने में ये काफी अग्रेसिव नजर आती है। इसका मेटैलिक ब्लैक कलर काफी खूबसूरत है, जो बाइक के लुक में चार चांद लगा रहा है।

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गजब की हेडलाइट

कंपनी ने इसमें एकदम अलग तरह ही हेडलाइट का इस्तेमाल किया है। हेडलाइन की पॉपकॉर्न के बॉक्स जैसी है, जिसमें अंदर की तरफ एक LED प्रोजेक्टर लाइट दी है। इसमें कुछ छोटे-छोटे होल भी नजर आते हैं।

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यलो फ्यूल टैंक

इस बाइक में यलो फ्यूल टैंक दिया है, जिस पर ब्लैक लोगो दिखता है। इस टैंक को हंकी लुक दिया गया है। खास बात ये है कि इसका इंजन वाला पार्ट पूरी तरह ABS मेटेरियल से कवर कर दिया गया है, जिससे ये बेहतर नजर आती है।

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हैवी टायर से लैस

कंपनी ने इसमें रेसिंग टायर का इस्तेमाल किया है, जो पूरी तरह किनारों से गोल हैं। इन टायर्स को स्टाइलिश रिम में लपेटा गया है। ये रिम पूरी तरह से पैक है, जो टायर्स के साथ बेहतर नजर आ रही है।

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बैक में सिंपल लुक

अब बात करें इसके बैक की तो यहां से बाइक एकदम सिंपल नजर आती है। पीछे की तरफ सीट के साथ ही इसमें एक छोटी सी बैक लाइट देखने को मिलती है। कुल मिलालकर ये काफी स्पोर्ट नजर आती है।

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