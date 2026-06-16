TVS की इस मोटरसाइकिल का बेसब्री से इंतजार, डिजाइन जीत चुका लोगों का दिल; फोटोज में देखें लुक

यलो फ्यूल टैंक

इस बाइक में यलो फ्यूल टैंक दिया है, जिस पर ब्लैक लोगो दिखता है। इस टैंक को हंकी लुक दिया गया है। खास बात ये है कि इसका इंजन वाला पार्ट पूरी तरह ABS मेटेरियल से कवर कर दिया गया है, जिससे ये बेहतर नजर आती है।