₹50 लाख से कम में सबसे ज्यादा रेंज देने वाली टॉप 5 इलेक्ट्रिक कारें, फुल चार्ज पर चलेंगी 708km तक

इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं और लॉन्ग ड्राइव पर भी जाना चाहते हैं, तो बैटरी रेंज आपके लिए काफी अहम है। अच्छी रेंज वाली ईवी के साथ बार-बार चार्जिंग के लिए रुकने की जरूरत कम पड़ती है। ऐसे में अगर आप इस दिवाली नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं और आपको बजट की चिंता नहीं है, तो यहां हम आपको ₹50 लाख से कम की कीमत वाली 5 शानदार ईवी के बारे में बता रहे हैं। ये लंबी ड्राइव के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं।
महिंद्रा BE 6 SPORTEQ इस लिस्ट में सबसे ज्यादा रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक SUV है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 19.45 लाख रुपये से 26.95 लाख रुपये के बीच है। इसमें 79kWh का बड़ा बैटरी पैक मिलता है, जो एक बार चार्ज करने पर 708km तक की क्लेम्ड रेंज देता है। इसका इलेक्ट्रिक मोटर 286PS की पावर और 360Nm का टॉर्क जेनरेट करता है।
महिंद्रा XEV 9S उन ग्राहकों के लिए शानदार ऑप्शन हो सकती है, जिन्हें इलेक्ट्रिक कार में ज्यादा जगह और तीन रो वाली सीटिंग चाहिए। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 20.65 लाख रुपये से 30.15 लाख रुपये के बीच है। इसमें 79kWh का बैटरी पैक दिया गया है, जिसकी क्लेम्ड रेंज 679km तक है।
टाटा सिएरा ईवी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 18.79 लाख रुपये से 26.48 लाख रुपये के बीच है। इसमें 75kWh का बैटरी पैक है, जो एक बार चार्ज करने पर 665km तक की क्लेम्ड रेंज दे सकता है।
बीवाईडी सील उन ग्राहकों को पसंद आ सकती है, जो इलेक्ट्रिक कार में प्रीमियम केबिन और स्पोर्टी ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 41.50 लाख रुपये से 53.65 लाख रुपये के बीच है। इसकी क्लेम्ड रेंज 650km तक है।
टाटा हैरियर ईवी इस लिस्ट की एक और दमदार इलेक्ट्रिक एसयूवी है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 21.79 लाख रुपये से 30.54 लाख रुपये के बीच है। इसमें 75kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसकी क्लेम्ड रेंज 627km तक है। इसके ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप में 238PS की पावर और 504Nm का टॉर्क मिलता है। ध्यान दें: यहां बताई गई रेंज कंपनी के क्लेम पर बेस्ड है। असल ड्राइविंग रेंज रोड, स्पीड, मौसम, एसी के इस्तेमाल और ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से अलग हो सकती है।