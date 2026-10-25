₹50 लाख से कम में सबसे ज्यादा रेंज देने वाली टॉप 5 इलेक्ट्रिक कारें, फुल चार्ज पर चलेंगी 708km तक

₹50 लाख से कम में सबसे ज्यादा रेंज देने वाली 5 इलेक्ट्रिक कारें, फुल चार्ज पर चलेंगी 708km तक

इलेक्ट्रिक कार खरीदने की सोच रहे हैं और लॉन्ग ड्राइव पर भी जाना चाहते हैं, तो बैटरी रेंज आपके लिए काफी अहम है। अच्छी रेंज वाली ईवी के साथ बार-बार चार्जिंग के लिए रुकने की जरूरत कम पड़ती है। ऐसे में अगर आप इस दिवाली नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं और आपको बजट की चिंता नहीं है, तो यहां हम आपको ₹50 लाख से कम की कीमत वाली 5 शानदार ईवी के बारे में बता रहे हैं। ये लंबी ड्राइव के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं।