ये हैं टॉप 5 डीजल ऑटोमैटिक SUV, कीमत 10 से 15 लाख रुपये के बीच, लिस्ट में टाटा भी

डीजल एसयूवी लेना चाहते हैं और बजट 10 से 15 लाख रुपये तक का है, तो हम आपको टॉप 5 ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन एसयूवी की खास बात है कि ये ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आती हैं। हमारी इस लिस्ट में टाटा, किआ और हुंडई के साथ महिंद्रा की भी एसयूवी शामिल है। तो आइए जानते हैं इन एसयूवी के बारे में
नई हुंडई वेन्यू में डीजल इंजन और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वही हैं, जो किआ सोनेट में हैं। हालांकि, इसकी कीमत 11.81 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से लेकर 15.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक है। इसमें आपको 12.3 इंच के कॉकपिट डिस्प्ले, रियर विंडो सनशेड और टू-स्टेप रिक्लाइनिंग रियर सीट जैसे शानदार फीचर मिलेंगे।
इसका दमदार डीजल इंजन और किफायती कीमत इसे बेस्ट ऑप्शन्स में से एक बनाता है। इसमें 1.5 लीटर का 4-सिलेंडर इंजन है, जो 85.5 किलोवाट (115 एचपी) की पावर और 300 एनएम का टॉर्क देता है। यह 6-स्पीड ऑटोमैटिक मैनुअल ट्रांसमिशन से लैस है। महिंद्रा XUV 3XO की कीमतें 11.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होकर 13.64 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती हैं।
किआ सिरोस का डीजल इंजन और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन किआ सॉनेट से अलग नहीं है। यह प्रीमियम मॉडल दो वेरिएंट में उपलब्ध है, जिनकी कीमत 15.22 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) और 15.94 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इसमें आपको लेवल 2 अडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, डैशकैम और ट्रिपल-डैशबोर्ड डिस्प्ले सेटअप जैसे फीचर मिलेंगे।
बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस और बेहतरीन रिलायबिलिटी चाहने वाले ग्राहक किआ सॉनेट को चुन सकते हैं। किआ इसमें 1.5 लीटर का 4-सिलेंडर डीजल इंजन ऑफर कर रहा है, जो 85 किलोवाट (114 एचपी) की ताकत और 250 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है, जो काफी स्मूथ है। किआ सॉनेट डीजल-ऑटोमैटिक की कीमतें 9.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से लेकर 14.17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक हैं।
टाटा नेक्सन भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी में से एक है। इसका डीजल-ऑटोमैटिक वेरिएंट कम बजट वाले ग्राहकों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। टाटा मोटर्स के ऑनलाइन कॉन्फिगरेशन के अनुसार, इसकी कीमत मात्र 10.65 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होकर 14.02 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।