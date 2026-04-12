ये हैं टॉप 5 डीजल ऑटोमैटिक SUV, कीमत 10 से 15 लाख रुपये के बीच, लिस्ट में टाटा भी

Kia Sonet

बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस और बेहतरीन रिलायबिलिटी चाहने वाले ग्राहक किआ सॉनेट को चुन सकते हैं। किआ इसमें 1.5 लीटर का 4-सिलेंडर डीजल इंजन ऑफर कर रहा है, जो 85 किलोवाट (114 एचपी) की ताकत और 250 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है, जो काफी स्मूथ है। किआ सॉनेट डीजल-ऑटोमैटिक की कीमतें 9.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से लेकर 14.17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक हैं।