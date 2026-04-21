विदेशियों को भी जमकर पसंद आ रही मारुति की कारें, सस्ते मॉडल खरीदन की मची लूट; देखें टॉप-10 की लिस्ट

मारुति फ्रोंक्स की मार्च 2026 में 7,802 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि मार्च 2025 मं ये आंकड़ा 7,554 यूनिट का था। यानी इसकी 248 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 3.28% की ग्रोथ मिली। मारुति जिम्नी की मार्च 2026 में 6,738 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 4,122 यूनिट का था। यानी इसकी 2,616 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 63.46% की ग्रोथ मिली।
मारुति एस-प्रेसो की मार्च 2026 में 6,377 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 2,018 यूनिट का था। यानी इसकी 4,359 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 216.01% की ग्रोथ मिली। निसान मैग्नाइट की मार्च 2026 में 5,203 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 8,721 यूनिट का था। यानी इसकी 3,518 यूनिट कम बिकीं और इसे 40.34% की डिग्रोथ मिली।
हुंडई ग्रैंड i10 की मार्च 2026 में 5,073 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 3,755 यूनिट का था। यानी इसकी 1,318 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 35.1% की ग्रोथ मिली। मारुति स्विफ्ट की मार्च 2026 में 4,342 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 4,662 यूनिट का था। यानी इसकी 320 यूनिट कम बिकीं और इसे 6.86% की डिग्रोथ मिली।
मारुति ई विटारा की मार्च 2026 में 4,320 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। इस तरह ये एक्सपोर्ट होने वाली लिस्ट में एक मात्र इलेक्ट्रिक कार भी रही। भारत में लॉन्च होने से पहले ही इसका एक्सपोर्ट शुरू हो गया था। मारुति डिजायर की मार्च 2026 में 3,694 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 3,925 यूनिट का था। यानी इसकी 231 यूनिट कम बिकीं और इसे 5.89% की डिग्रोथ मिली।
मारुति बलेनो की मार्च 2026 में 3,623 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 3,923 यूनिट का था। यानी इसकी 300 यूनिट कम बिकीं और इसे 7.65% की डिग्रोथ मिली। हुंडई वरना की मार्च 2026 में 3,172 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 5,273 यूनिट का था। यानी इसकी 2,101 यूनिट कम बिकीं और इसे 39.84% की डिग्रोथ मिली।