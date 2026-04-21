विदेशियों को भी जमकर पसंद आ रही मारुति की कारें, सस्ते मॉडल खरीदन की मची लूट; देखें टॉप-10 की लिस्ट

ई-विटारा एकमात्र इलेक्ट्रिक कार

मारुति ई विटारा की मार्च 2026 में 4,320 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। इस तरह ये एक्सपोर्ट होने वाली लिस्ट में एक मात्र इलेक्ट्रिक कार भी रही। भारत में लॉन्च होने से पहले ही इसका एक्सपोर्ट शुरू हो गया था। मारुति डिजायर की मार्च 2026 में 3,694 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 3,925 यूनिट का था। यानी इसकी 231 यूनिट कम बिकीं और इसे 5.89% की डिग्रोथ मिली।