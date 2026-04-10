भारतीयों ने 12 महीने में जमकर खरीदी ये 10 कार, इसमें दो 7-सीटर शामिल; फोटोज के साथ जानिए

नंबर-1 पर नेक्सन

टाटा नेक्सन की FY2026 में 2,16,054 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,63,087 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 32% की YoY ग्रोथ मिली।