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भारतीयों ने 12 महीने में जमकर खरीदी ये 10 कार, इसमें दो 7-सीटर शामिल; फोटोज के साथ जानिए

फाइनेंशियल ईयर 2026 के टॉप-20 मॉडल में मारुति और महिंद्रा के 5-5 मॉडल, हुंडई और किआ के 3-3 मॉडल, टाटा और टोयोटा के 2-2 मॉडल शामिल रहे। इस लिस्ट में नेक्सन जहां नंबर-1 रही, तो पंच नंबर-4 पर रही। वहीं, नेक्सन के अलावा हुंडई क्रेटा ही 2 मात्र ऐसे मॉडल हैं, जिनकी 2-2 लाख से ज्यादा यूनिट बिकीं।

Narendra JijhontiyaApr 10, 2026 05:56 pm IST
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नंबर-1 पर नेक्सन

टाटा नेक्सन की FY2026 में 2,16,054 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,63,087 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 32% की YoY ग्रोथ मिली।

2/10

नंबर-2 पर क्रेटा

हुंडई क्रेटा की FY2026 में 2,01,921 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,94,871 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की YoY ग्रोथ मिली।

3/10

नंबर-3 पर अर्टिगा

मारुति अर्टिगा की FY2026 में 1,98,855 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,90,974 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की YoY ग्रोथ मिली।

4/10

नंबर-4 पर पंच

टाटा पंच की FY2026 में 1,83,980 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,96,567 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 6% की YoY डिग्रोथ मिली।

5/10

नंबर-5 पर ब्रेजा

मारुति ब्रेजा की FY2026 में 1,80,104 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,89,163 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 5% की YoY डिग्रोथ मिली।

6/10

नंबर-6 पर स्कॉर्पियो

महिंद्रा स्कॉर्पियो की FY2026 में 1,78,800 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,64,842 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 8% की YoY ग्रोथ मिली।

7/10

नंबर-7 पर फ्रोंक्स

मारुति फ्रोंक्स की FY2026 में 1,72,363 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,66,216 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की YoY ग्रोथ मिली।

8/10

नंबर-8 पर थार

महिंद्रा थार/रॉक्स की FY2026 में 1,26,261 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 84,834 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 49% की YoY ग्रोथ मिली।

9/10

नंबर-9 पर वेन्यू

हुंडई वेन्यू की FY2026 में 1,17,737 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,19,113 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 1% की YoY डिग्रोथ मिली।

10/10

नंबर-10 पर सोनेट

किआ सोनेट की FY2026 में 1,14,142 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 99,805 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 14% की YoY ग्रोथ मिली।

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