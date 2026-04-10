भारतीयों ने 12 महीने में जमकर खरीदी ये 10 कार, इसमें दो 7-सीटर शामिल; फोटोज के साथ जानिए

टाटा नेक्सन की FY2026 में 2,16,054 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,63,087 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 32% की YoY ग्रोथ मिली।
हुंडई क्रेटा की FY2026 में 2,01,921 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,94,871 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की YoY ग्रोथ मिली।
मारुति अर्टिगा की FY2026 में 1,98,855 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,90,974 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की YoY ग्रोथ मिली।
टाटा पंच की FY2026 में 1,83,980 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,96,567 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 6% की YoY डिग्रोथ मिली।
मारुति ब्रेजा की FY2026 में 1,80,104 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,89,163 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 5% की YoY डिग्रोथ मिली।
महिंद्रा स्कॉर्पियो की FY2026 में 1,78,800 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,64,842 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 8% की YoY ग्रोथ मिली।
मारुति फ्रोंक्स की FY2026 में 1,72,363 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,66,216 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की YoY ग्रोथ मिली।
महिंद्रा थार/रॉक्स की FY2026 में 1,26,261 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 84,834 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 49% की YoY ग्रोथ मिली।
हुंडई वेन्यू की FY2026 में 1,17,737 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 1,19,113 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 1% की YoY डिग्रोथ मिली।
किआ सोनेट की FY2026 में 1,14,142 यूनिट बिकीं। जबकि, FY2025 में इसकी 99,805 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 14% की YoY ग्रोथ मिली।