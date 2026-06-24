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मिलिए स्कोडा की इलेक्ट्रिक कार से, सिंगल चार्ज पर 647Km दौड़ेगी; 10 एयरबैग, 13.6-इंच की स्क्रीन

स्कोडा ने इंटरनेशनल मार्केट के लिए पीक (Peaq) इलेक्ट्रिक SUV को पेश किया है। ये कंपनी का नया फ्लैगशिप मॉडल भी है। कंपनी ने इसे 3 वैरिएंट में पेश किया है, जिसमें 60, 90 और 90x शामिल हैं। इसकी लंबाई 4,874mm, चौड़ाई 1,867mm, ऊंचाई 1,664mm और व्हीलबेस 2,965mm है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 184mm है।

Narendra JijhontiyaJun 24, 2026 06:17 pm IST
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10 एयरबैग की सेफ्टी

सेफ्टी की बात करें तो स्कोडा ने अपनी इस पीक इलेक्ट्रिक कार में स्टैंडर्ड तौर पर 10 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) सुइट और ऑटो पार्क असिस्ट दिया है। वाइपर के साथ ही वॉशर भी इंटीग्रेटेड हैं। ऐसा फीचर पाने वाली यह पहली स्कोडा कार भी है। इसमें ऑप्शनल तौर पर ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) बेस्ड हेड-अप डिस्प्ले (HUD) भी मिलेगा।

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बैटरी पैक और रेंज

60 वैरिएंट में 63kWh की बैटरी है, जिसकी रेंज 459km तक बताई गई है। इसमें पीछे के पहियों को चलाने वाली (RWD) एक इलेक्ट्रिक मोटर है, जो 204hp की पावर देती है। 90 वैरिएंट में बड़ी 91kWh बैटरी है, जिसकी रेंज 647km तक बताई गई है। इसमें ज्यादा पावरफुल सिंगल-मोटर RWD सेटअप है, जो 286hp की पावर देता है। वहीं, सबसे ऊपर 90x वैरिएंट है, जिसमें 91kWh बैटरी के साथ डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) सिस्टम दिया गया है। यह 299hp की पावर देता है। इसकी रेंज 613km तक है।

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935 लीटर का बूट स्पेस

इसमें एक फ्लैट बेल्टलाइन मिलता है। व्हील आर्च और बॉडी के निचले हिस्से पर एक ग्लॉस ब्लैक स्ट्रिप दी गई है। पीछे की तरफ, इसमें पतली टी-शेप की LED टेललाइट्स हैं, जो हेडलाइट के डिजाइन जैसी ही दिखती हैं। साथ ही, एक तराशा हुआ रियर बंपर है जिसका निचला हिस्सा ब्लैक है। इसमें एक रूफ-माउंटेड स्पॉइलर दिया है, जो एयरोडायनामिक्स को बेहतर बनाने में मदद करता है। पिछली सीटों को फोल्ड करने पर इसमें 935 लीटर का बूट स्पेस मिलता है।

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13.6-इंच की बड़ी टचस्क्रीन

पीक के इंटीरियर और फीचर्स की बात करें तो इसमें डुअल-टोन डैशबोर्ड थीम देखने को मिलती है, जिसमें 13.6-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और ब्रांड के नाम वाला हीटेड टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। ज्यादातर फंक्शन टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से कंट्रोल होते हैं, लेकिन पीक के सेंटर कंसोल पर कुछ फिजिकल बटन भी दिए गए हैं।

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फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

पीक EV की रेंज में परफॉर्मेंस धीरे-धीरे बेहतर होती दिख रही है। 90x सबसे तेज है, जो 0-100kmph की स्पीड 6.7 सेकंड में पकड़ लेती है। इसके बाद, 90 वैरिएंट है, जो 7.1 सेकंड में यह स्पीड पकड़ता है। जबकि, 60 वैरिएंट को इसमें 8.6 सेकंड लगते हैं। 199kW DC फास्ट चार्जर का इस्तेमाल करके 91kWh बैटरी को 28 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज किया जा सकता है, जबकि 63kWh बैटरी को 160kW DC चार्जर से इतनी ही चार्जिंग के लिए 27 मिनट लगते हैं।

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16-स्पीकर वाला साउंट सिस्टम

इसमें 16-स्पीकर वाला सोनोस (Sonos) साउंड सिस्टम, डुअल वायरलेस फोन चार्जर, पैनोरमिक सनरूफ और तीनों लाइनों में USB चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं। यह बाय-डायरेक्शनल चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, जिससे यह इलेक्ट्रिक इक्युपमेंट और यहां तक ​​कि घर के ग्रिड को भी पावर दे सकती है। कार को स्मार्टफोन या स्मार्टवॉच से लॉक और अनलॉक कर सकते हैं।

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21 इंच के एलॉय व्हील

एपिक के बाद पीक, स्कोडा की दूसरी EV है, जो कंपनी की नई मॉडर्न सॉलिड डिजाइन लेंग्वेज पर बेस्ड है। एपिक को मई 2026 में पेश किया गया था। इसमें LED वर्टिकल स्लैट्स के साथ ग्लॉस-ब्लैक टेक डेक फेस दिया गया है। इसमें टी-शेप की मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स और आइब्रो-शेप की DRLs भी मिलती हैं। इसकी ग्रिल बंद है और बंपर में EV के अंदरूनी हिस्सों को ठंडा रखने के लिए काम करने वाले एयर वेंट्स दिए गए हैं। इस eSUV में 19 से 21 इंच के एयरो-ऑप्टिमाइज्ड एलॉय व्हील और पावर्ड फ्लश-टाइप डोर हैंडल मिलते हैं।

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