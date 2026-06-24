मिलिए स्कोडा की इलेक्ट्रिक कार से, सिंगल चार्ज पर 647Km दौड़ेगी; 10 एयरबैग, 13.6-इंच की स्क्रीन

21 इंच के एलॉय व्हील

एपिक के बाद पीक, स्कोडा की दूसरी EV है, जो कंपनी की नई मॉडर्न सॉलिड डिजाइन लेंग्वेज पर बेस्ड है। एपिक को मई 2026 में पेश किया गया था। इसमें LED वर्टिकल स्लैट्स के साथ ग्लॉस-ब्लैक टेक डेक फेस दिया गया है। इसमें टी-शेप की मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स और आइब्रो-शेप की DRLs भी मिलती हैं। इसकी ग्रिल बंद है और बंपर में EV के अंदरूनी हिस्सों को ठंडा रखने के लिए काम करने वाले एयर वेंट्स दिए गए हैं। इस eSUV में 19 से 21 इंच के एयरो-ऑप्टिमाइज्ड एलॉय व्हील और पावर्ड फ्लश-टाइप डोर हैंडल मिलते हैं।