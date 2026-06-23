6 मिनट में स्टॉक खत्म, आखिर इस कार में ऐसा क्या मिल रहा कि ग्राहकों की मची लूट? 6 फोटोज से जानिए डिटेल

चमड़े की सीट और रेड थीम

इंटीरियर में कंट्रास्ट रेड एलिमेंट के साथ ब्लैक इंटीरियर थीम देखने को मिलती है। कोडियाक RS में चमड़े की स्पोर्ट्स सीटें हैं, जो प्रीमियम केबिन एक्सपीरियंस देती हैं। इन्हें लंबी दूरी की यात्राओं के दौरान कम्फर्ट के लिए भी डिजाइन किया गया है। इसे चार कलर ऑप्शन मून व्हाइट, मैजिक ब्लैक, वेलवेट रेड और स्टील ग्रे में खरीद पाएंगे।