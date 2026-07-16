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रॉयल एनफील्ड का 'क्राफ्ट्स वर्जन', देश के 25 ग्राहक ड्रॉप सेल के जरिए खरीद पाएंगे; जानिए फीचर्स-कीमत

रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 के रफ क्राफ्ट्स वर्जन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। दुनियाभर में इसकी सिर्फ 100 यूनिट ही बिकेंगी। इसमें 25 यूनिट भारतीय ग्राहकों को मिलेंगी। कंपनी इसे ड्रॉप सेल के जरिए बेचेगी। ये सेल 30 जुलाई को सुबह 7 बजे शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद ही इस सेल में हिस्सा ले पाएंगे।

Narendra JijhontiyaJul 16, 2026 12:12 pm IST
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4 देशों में 25-25 यूनिट बिकेंगी

दुनियाभर में इस मोटरसाइकिल की सिर्फ 100 यूनिट्स ही बेची जाएंगी। भारत को 25 यूनिट्स मिली हैं। इतनी ही यूनिट्स USA, यूरोप और एशिया पैसिफिक में भी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

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फ्यूल टैंक पर मिलेगा नंबर

इसके फ्यूल टैंक पर सभी 100 स्पेशल एडिशन बाइक्स में से हर एक को 1 से 100 के बीच एक यूनिक नंबर दिया गया है। यानी अगर आपकी बाइक 5वें नंबर की ही तब उस पर 5/100 लिखा होगा।

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ब्लैक-गोल्ड धारियां मिलेंगी

इस पर मिलने वाला ब्लैक और गोल्ड धारियों का कॉम्बिनेशन एक शानदार कंट्रास्ट बनाता है। गोल्ड-लीफ स्ट्राइपिंग के साथ हल्के ग्रे कलर की धारियां भी दी गई हैं, जो इसे और भी आकर्षक बनाती हैं।

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विंस्टन येह के साइन वाला पोस्टर

इस मोटरसाइकिल को खरीदने वाले हर ग्राहक को इस स्पेशल एडिशन बाइक वाला एक खास पोस्टर भी मिलेगा। इस पोस्टर पर रफ क्राफ्ट्स के फाउंडर विंस्टन येह के हाथ से किए गए साइन होंगे।

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मोटरसाइकिल की खास बातें

शॉटगन 650 रफ क्राफ्ट्स एडिशन में ग्लॉस जेट ब्लैक और मैट स्टेल्थ ब्लैक कलर थीम मिलेगी। इसमें ब्लैक बार-एंड मिरर्स, प्रीमियम क्विल्टेड लेदर सीट, कंट्रास्ट कट एलॉय व्हील्स और सुनहरे फिनिश वाले इनर फॉर्क ट्यूब्स शामिल हैं। अन्य फीचर्स और इक्विपमेंट काफी हद तक स्टैंडर्ड शॉटगन 650 जैसे मिलेंगे।

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ऐसा होगा डिजाइन, खूबियां

इसे एक कलेक्टर एडिशन के तौर पर पेश किया गया है। इसमें गोल्ड-लीफ स्ट्राइपिंग, जो फ्रंट फेंडर, फ्यूल टैंक, साइड पैनल और रियर फेंडर पर देखी जा सकती है, इसे और भी बेहतर बनाती है।

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मोटरसाइकिल की कीमत

शॉटगन 650 रफ क्राफ्ट्स एडिशन की कीमत 5.75 लाख रुपए है। इसकी तुलना में स्टैंडर्ड मॉडल 4.01 लाख रुपए से 4.16 लाख रुपए की कीमत रेंज में उपलब्ध है। दूसरे ग्लोबल मार्केट में ड्रॉप सेल 27 जुलाई से 30 जुलाई के बीच अलग-अलग समय पर होगी।

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