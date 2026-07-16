रॉयल एनफील्ड का 'क्राफ्ट्स वर्जन', देश के 25 ग्राहक ड्रॉप सेल के जरिए खरीद पाएंगे; जानिए फीचर्स-कीमत

मोटरसाइकिल की खास बातें

शॉटगन 650 रफ क्राफ्ट्स एडिशन में ग्लॉस जेट ब्लैक और मैट स्टेल्थ ब्लैक कलर थीम मिलेगी। इसमें ब्लैक बार-एंड मिरर्स, प्रीमियम क्विल्टेड लेदर सीट, कंट्रास्ट कट एलॉय व्हील्स और सुनहरे फिनिश वाले इनर फॉर्क ट्यूब्स शामिल हैं। अन्य फीचर्स और इक्विपमेंट काफी हद तक स्टैंडर्ड शॉटगन 650 जैसे मिलेंगे।