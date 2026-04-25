बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, घर बैठे 5 मिनट में ऐसे करें डाउनलोड; वरना फंसेंगे बड़ी मुसीबत में

PUC New Rules

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण सरकार ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं और आपके पास वैलिड PUC (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट नहीं है, तो अब आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नए नियम के तहत ऐसे वाहन चालकों को पेट्रोल, डीजल या किसी भी तरह का फ्यूल नहीं दिया जाएगा। कई लोग PUC सर्टिफिकेट को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अब ऐसा करना भारी पड़ सकता है। आइये आपको बताते हैं कि कैसे आप घर बैठे PUC सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं।