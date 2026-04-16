पेट्रोल और बैटरी दोनों से दोड़ेगी ये कार, फुल टैंक पर 1450Km रेंज; फोटोज में देखें कमाल के फीचर्स

यह निसान की सबसे नई V-मोशन डिजाइन लेंग्वेज को फॉलो करती है, जिसमें एक साफ-सुथरा, बंद फ्रंट फेशिया, पूरी चौड़ाई में फैले DRLs और एक स्प्लिट हेडलैंप सेटअप शामिल है। पीछे की तरफ, इसमें आकर्षक OLED टेल लैंप दिए गए हैं, जबकि फ्लश डोर के हैंडल और बॉडी पैनल इसकी एयरोडायनामिक्स को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।
फ्रंट सीटें को पीछे की तरफ झुकाकर एक लाउंज जैसा माहौल बनाया जा सकता है। इसके अलावा, इसमें 25-स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम, 4 अलग-अलग जोन में AI-बेस्ड वॉइस इंटरैक्शन, एक ऑनबोर्ड रेफ्रिजरेटर, हीटिंग और कूलिंग के लिए एक छोटा-सा कंपार्टमेंट भी दिया गया है। इसके BEV वर्जन में आगे की तरफ सामान रखने के लिए एक फ्रंक के साथ फर्श के नीचे भी सामान रखने की जगह दी गई है।
इसके केबिन को कम्फर्ट और टेक्नोलॉजी के हिसाब से तैयार किया गया है। इसमें दो 15.6-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन और एक 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8295P चिपसेट पर काम करता है। उम्मीद है कि इसके हायर वैरिएंट में एक बड़ा ऑगमेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले भी मिलेगा। इसके मेन फीचर्स 'जीरो ग्रेविटी' सीटें शामिल हैं, जिनमें मसाज, हीटिंग और वेंटिलेशन की सुविधा है।
EREV वैरिएंट में 1.5L पेट्रोल इंजन के साथ 250 kW (335 hp) की इलेक्ट्रिक मोटर लगी है। यह 310Km तक की प्योर इलेक्ट्रिक रेंज देता है, जबकि इसकी कुल कम्बाइंड रेंज 1450Km होने का दावा किया गया है। BEV वर्जन की डिलीवरी पहले ही शुरू हो चुकी है, जबकि EREV वैरिएंट की डिलीवरी भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।
NX8 का BEV वर्जन सिंगल-मोटर ऑप्शन के साथ उपलब्ध है, जो 215 kW (288 hp) और 250 kW (335 hp) की पावर जनरेट करते हैं। इन मोटरों को 81 kWh की बैटरी पैक के साथ जोड़ा गया है। यह 650Km तक की CLTC रेंज देने का दावा करता है और 463 kW तक की अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है, जिससे यह लगभग 12 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज हो जाती है।
सेफ्टी की बात करें तो NX8 में मोमेंटा के साथ मिलकर तैयार किया गया एक एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) लगाया है। इस सिस्टम को 29 सेंसर का सपोर्ट मिलता है, जिसमें छत पर लगा एक LiDAR यूनिट भी शामिल है। इसके अलावा, CATL से लिया गया एक बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम भी इस पैकेज का हिस्सा है।
निसान NX8 में स्पेस की कोई समस्या नहीं है। इसकी लंबाई 4,870 mm, चौड़ाई 1,920 mm और ऊंचाई 1,680 mm है। वहीं, इसका व्हीलबेस 2,917 mm है। इस वजह से यह रोग (X-ट्रेल) से लंबी है, जबकि पाथफाइंडर से थोड़ी छोटी है। इसका व्हीलबेस पाथफाइंडर के लगभग बराबर है, जिसका मकसद केबिन स्पेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है।