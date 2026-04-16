पेट्रोल और बैटरी दोनों से दोड़ेगी ये कार, फुल टैंक पर 1450Km रेंज; फोटोज में देखें कमाल के फीचर्स

निसान NX8 BEV की रेंज

NX8 का BEV वर्जन सिंगल-मोटर ऑप्शन के साथ उपलब्ध है, जो 215 kW (288 hp) और 250 kW (335 hp) की पावर जनरेट करते हैं। इन मोटरों को 81 kWh की बैटरी पैक के साथ जोड़ा गया है। यह 650Km तक की CLTC रेंज देने का दावा करता है और 463 kW तक की अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है, जिससे यह लगभग 12 मिनट में 10% से 80% तक चार्ज हो जाती है।