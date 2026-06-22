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अभी और दिखेगा Skoda का जलवा, आने वाली हैं धांसू SUVs और सेडान्स, एक दमदार डीजल कार भी

स्कोडा फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी इंडियन मार्केट में अपनी नई कारों और एसयूवी को लॉन्च करने वाली है। इसमें सुपर्ब के डीजल वेरिएंट से लेकर स्लाविया फेसलिफ्ट और ऑक्टाविया RS भी शामिल हैं।

Kumar Prashant SinghJun 22, 2026 12:43 pm IST
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अभी और दिखेगा Skoda जलवा, आने वाली हैं ये धांसू SUV और सेडान्स, लिस्ट में एक दमदार डीजल कार भी

स्कोडा इंडिया भारत में अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है। कंपनी के पोर्टफोलियो में इस वक्त छोटी और बड़ी एसयूवी के साथ शानदार सेडान्स भी शामिल हैं। अब कंपनी अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने की तैयारी कर रही है। इसमें सुपर्ब के डीजल वेरिएंट से लेकर स्लाविया फेसलिफ्ट और ऑक्टाविया RS भी शामिल हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन अपकमिंग कारों के बारे में।

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Skoda Superb Diesel

सुपर्ब स्कोडा की उन सेडान कारों में से एक है, जिसमें डीजल इंजन ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। इसका डीजल वर्जन CBU के तौर पर सेल होगा। सीबीयू होने के कारण यह सेडान महंगी भी होगी। सुपर्ब डीजल को भारतीय सड़कों पर पहले ही देखा जा चुका है। इसे इस साल के आखिर में लॉन्च किया जा सकता है। इसमें 2.0-लीटर TDI टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन होगा, जो DSG ट्रांसमिशन के साथ आएगा।

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Skoda Octavia RS

इसे इस साल फेस्टिव सीजन के आस-पास लॉन्च किया जा सकता है। यह एक फोर-डोर सेडान है, जिसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, 13-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 12-स्पीकर कैंटन ऑडियो सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जेस्चर-कंट्रोल्ड पावर्ड टेलगेट जैसे कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं।

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Skoda Slavia Facelift

फेसलिफ्टेड स्लाविया को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। फेसलिफ्टेड स्लाविया के इंटीरियर के कलर स्कीम में चेंज दिखने की संभावना है। साथ ही इसमें बड़ी टचस्क्रीन, बड़ा ड्राइवर डिस्प्ले और रियर सीट में मसाज फंक्शन जैसे फीचर भी दिए जा सकते हैं। फेसलिफ्ट में मौजूदा मॉडल वाले ही इंजन ऑप्शन - 1.0-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल और अधिक पावरफुल 1.5-लीटर टीएसआई टर्बो-पेट्रोल शामिल होंगे। पहले वाले इंजन में 6-स्पीड मैनुअल और नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। जबकि, दूसरे वाले इंजन को केवल डीएसजी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ ही लॉन्च किया जा सकता है।

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Skoda Kylaq Sportline

भारत में स्कोडा की सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कायलैक है। अब कंपनी इस एसयूवी का एक स्पोर्टी वेरिएंट 'स्पोर्टलाइन' लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसमें वही 1.0 लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा रहेगा जो 113 हॉर्सपावर और 178 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि, इस अपडेट के साथ ट्रांसमिशन में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। मौजूदा मॉडल में ऑफर किया जा रहा 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन को कंपनी नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से रिप्लेस कर सकती है।

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Skoda Epiq

स्कोडा ने कुछ हफ्तों पहले इंटरनेशनल मार्केट में नई एपिक को लॉन्च किया है। इसकी लंबाई 4.1 मीटर है। उम्मीद है कि भारत में भी इसे इसी साइज के साथ लॉन्च किया जाएगा। स्कोडा एपिक को दो बैटरी पैक ऑप्शन – 38.5kWh और 55kWh के साथ आती है। इसमें फ्रंट-माउंटेड मोटर (FWD) दी गई हैं। 38.5kWh बैटरी पैक ऑप्शन 135bhp की पावर और 267Nm का टॉर्क देता है, जबकि बड़ा बैटरी पैक 211bhp की पावर और 290Nm का टॉर्क देता है। इसकी रेंज 440km तक की है।

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