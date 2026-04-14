इस कन्वर्टेबल लग्जरी कार की बुकिंग शुरू, स्पोर्ट डिजाइन बना देगा दीवाना! फोटोज में देखें खूबसूरती

'कॉल बैक' रिक्वेस्ट से मिलेगी डिटेल

ग्राहक सपोर्ट के लिए ऑथराइज्ड डीलरशिप से 'कॉल बैक' की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। जल्द ही लॉन्च होने वाली मिनी कन्वर्टेबल जॉन कूपर वर्क्स पैक, ग्राहकों के एक बड़े वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह कार 'लेजेंड ग्रे' और 'मिडनाइट ब्लैक' कलर में आएगी।