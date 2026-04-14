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इस कन्वर्टेबल लग्जरी कार की बुकिंग शुरू, स्पोर्ट डिजाइन बना देगा दीवाना! फोटोज में देखें खूबसूरती

मिनी इंडिया ने ऑफिशियली अपनी नई मिनी कन्वर्टेबल जॉन कूपर पैक के लिए प्री-लॉन्च बुकिंग शुरू कर दी है। ये देशभर में इस कार को पसंद करने वालों के लिए ओपन-टॉप ड्राइविंग और स्पोर्टी डिजाइन का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ग्राहक कंपनी के डीलरशिप पर जाकर इसे बुक कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं।

Narendra JijhontiyaApr 14, 2026 08:10 pm IST
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देश के इन शहरों में ऑफलाइन बुकिंग

इस नए मॉडल में दिलचस्पी रखने वाले ग्राहक दिल्ली NCR, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, कोच्चि, अहमदाबाद, कोलकाता और जयपुर जैसे प्रमुख शहरों में फैली ऑथराइज्ड डीलरशिप के जरिए अपनी बुकिंग करवा सकते हैं।

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12 सेल्स टचपॉइंट्स के जरिए वर्किंग

मिनी 9 शहरों में 12 सेल्स टचपॉइंट्स के जरिए काम करती है, जिससे संभावित खरीदारों के लिए इसकी पहुंच काफी आसान हो जाती है। इसके साथ, कंपनी सेल्स के बाद की सर्विस BMW ग्रुप इंडिया के नेटवर्क के साथ देती है। इसके तहत 36 शहरों में 51 टचपॉइंट्स पर सर्विस मिलेगी।

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कीमत और फीचर्स पर अभी सस्पेंस

अभी तक कार के पूरे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स और कीमत की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कार के फीचर्स, डिजाइन की खास बातें और फोटोज मिनी इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

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'कॉल बैक' रिक्वेस्ट से मिलेगी डिटेल

ग्राहक सपोर्ट के लिए ऑथराइज्ड डीलरशिप से 'कॉल बैक' की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। जल्द ही लॉन्च होने वाली मिनी कन्वर्टेबल जॉन कूपर वर्क्स पैक, ग्राहकों के एक बड़े वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह कार 'लेजेंड ग्रे' और 'मिडनाइट ब्लैक' कलर में आएगी।

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मिनी कूपर प्रीमियम हैचबैक

कंपनी मिनी कन्वर्टेबल जॉन कूपर पैक को मिनी कूपर विक्ट्री एडिशन के बाद ला रही है। बता दें मिनी कूपर देश की अंदर बिकने वाली सबसे प्रीमियम हैचबैक में से एक है। हालांकि, इसकी सेल्स के आंकड़े भी देश की चुनिंदा शहरों तक ही सीमित हैं।

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