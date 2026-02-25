7 फोटोज में देखें देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार, 10 महीने में 39641 यूनिट बिकीं; नेक्सन EV आसपास भी नहीं

10 महीनों में 39,641 यूनिट बिकी

इतना ही नहीं, FY2026 के पिछले 10 महीनों में इसकी 39,641 यूनिट बिक चुकी हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 198% ज्यादा है। लॉन्च के बाद से कुल बिक्री 59,063 यूनिट हो चुकी है। इस तरह ये इसने सेगमेंट को टॉप करने का काम भी कर लिया है। बता दें कि कंपनी ने इसे अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया था।