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लॉन्च होने वाली हैं मारुति, महिंद्रा, रेनो और होंडा की ये धांसू गाड़ियां, स्कोडा भी करेगा धमाका

अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। इंडियन मार्केट में महिंद्रा के साथ मारुति सुजुकी, रेनो, होंडा और स्कोडा अपने नए प्रोडक्ट्स की एंट्री कराने की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग गाड़ियों के बारे में।

Kumar Prashant SinghJun 29, 2026 06:13 pm IST
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लॉन्च होने वाली हैं मारुति, महिंद्रा, रेनो और होंडा की ये धांसू गाड़ियां, स्कोडा भी करेगा धमाका

कार मार्केट में काफी हलचल है। कंपनियां तेजी से अपनी नई कारों को लॉन्च कर रही हैं। अगर आप भी नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। भारत में महिंद्रा के साथ मारुति सुजुकी, रेनो, होंडा और स्कोडा अपने नए प्रोडक्ट्स की एंट्री कराने की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं इन अपकमिंग गाड़ियों के बारे में।

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मारुति सुजुकी YMC

कंपनी अपने ईवी पोर्टफोलियों में एक नई इलेक्ट्रिक कार को ऐड करने वाली है। यह एक MPV है। इसका कोडनेम YMC है। इसे टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। माना जा रहा है कि कंपनी इसे साल 2027 के मिड में इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एक बार चार्ज होने पर 500 किलोमीटर तक चल सकती है। फीचर्स की बात करें, तो इसमें 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.1 इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है। इसके अलावा कंपनी इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जर और 10-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स भी ऑफर कर सकती है।

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होंडा अकॉर्ड

होंडा अकॉर्ड हाइब्रिड की इंडियन मार्केट में जल्द एंट्री हो सकती है। होंडा अकॉर्ड एक प्रीमियम फोर-डोर सेडान है और यह कार कई प्रीमियम फीचर्स के साथ आएगी। इसके हाइब्रिड सेडान के तौर पर पेश किए जाने की संभावना है। होंडा ने अभी तक इस सेडान के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है। उम्मीद है कि अकॉर्ड हाइब्रिड को भारत में CBU या CKD के तौर पर बेचा जाएगा। इसकी टक्कर स्कोडा सुपर्ब जैसी सेडान्स से हो सकती है।

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महिंद्रा स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट

फेसलिफ्टेड स्कॉर्पियो-एन अगले कुछ हफ्तो में मार्केट में एंट्री कर सकती है। इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। स्पाई फोटोज और वीडियो से पता चलता है कि फेसलिफ्ट वर्जन कई नए बदलावों के साथ आएगा। इसमें आपको नया फ्रंट ग्रिल, थोड़े बदले हुए एलईडी हेडलाइट्स, रिफ्रेश्ड स्किड प्लेट वाला नया फ्रंट बंपर और नए फॉग लैंप मिलेंगे। नए मॉडल में 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स के साथ कई धांसू फीचर मिल सकते हैं। खास बात है कि इसमें कंपनी लेवल 2 ADAS भी दे सकती है।

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रेनो 7 सीटर डस्टर

रेनो इंडिया 2026 में दिवाली के आसपास डस्टर का हाइब्रिड वर्जन ला सकती है। डस्टर हाइब्रिड के लॉन्च के बाद कंपनी 2027 की शुरुआत में डस्टर पर बेस्ड एक नई थ्री-रो प्रीमियम SUV भी ला सकती है। इसके डाइमेंशन रेनो बोरियल जैसे हो सकते हैं। यह एसयूवी RGMP प्लैटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसे कंपनी टर्बो पेट्रोल और हाइब्रिड वर्जन में लॉन्च कर सकती है।

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स्कोडा कोडिएक RS

स्कोडा कोडियाक RS जुलाई के पहले हफ्ते में भारत में लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है। कोडिएक RS में 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है, जो 265bhp की पावर और 400Nm का पीक टॉर्क देता है। इसकी कीमत 60 लाख रुपये एक्स-शोरूम के आसपास हो सकती है।

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