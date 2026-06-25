स्विफ्ट, वैगनआर से अर्टिगा तक; कंपनी ने कर दिया महंगा; खरीदने से पहले जान लो इनकी नई कीमतें

विक्टोरिस 38,900 रुपए सस्ती

मारुति ने एरिना शोरूम की सबसे लग्जरी कार विक्टोरिस की कीमत में कटौती भी की है। दरअसल, इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत में कोई चेंजेस नहीं किए है। ये पहले की तरह 10,49,000 रुपए है, लेकिन वैरिएंट के आधार पर इसमें 38,900 रुपए की कटौती की गई है।