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स्विफ्ट, वैगनआर से अर्टिगा तक; कंपनी ने कर दिया महंगा; खरीदने से पहले जान लो इनकी नई कीमतें

मारुति सुजुकी ने अपनी कारों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। कंपनी ने एरिना शोरूम पर बिकने वाली कारों की नई प्राइस लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में वैगनआर, ईको, स्विफ्ट, अर्टिगा और विक्टोरिस शामिल हैं। दूसरी तरफ, एस-प्रेसो, ऑल्टो K10, सेलेरियो, डिजायर और ब्रेजा की कीमतों में कोई चेंजेस नहीं किए हैं।

Narendra JijhontiyaJun 25, 2026 08:13 pm IST
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अर्टिगा 10,000 रुपए महंगी

मारुति ने एरिना शोरूम पर बिकने वाली 7-सीटर अर्टिगा में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की है। पहले इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8,80,000 रुपए थी, जो अब बढ़कर 8,85,000 रुपए हो गई है। इसकी कीमत में मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का इजाफा किया गया है।

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स्विफ्ट 7,500 रुपए महंगी

एरिना शोरूम पर बिकने वाली स्विफ्ट हैचबैक की पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,78,900 रुपए थी, जो अब बढ़कर 5,78,900 रुपए हो गई है। इसकी कीमत में मैक्सिमम 7,500 रुपए तक का इजाफा किया गया है।

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ईको 5,000 रुपए महंगी

एरिना शोरूम पर बिकने वाली ईको वैन की पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,20,900 रुपए थी, जो अब बढ़कर 5,23,400 रुपए हो गई है। इसकी कीमत में मैक्सिमम 5,000 रुपए तक का इजाफा किया गया है।

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वैगनआर 4,500 रुपए महंगी

एरिना शोरूम पर बिकने वाली वैगनआर हैचबैक की पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4,94,400 रुपए थी, जो अब बढ़कर 4,98,900 रुपए हो गई है। इसकी कीमत में मैक्सिमम 4,500 रुपए तक का इजाफा किया गया है।

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विक्टोरिस 38,900 रुपए सस्ती

मारुति ने एरिना शोरूम की सबसे लग्जरी कार विक्टोरिस की कीमत में कटौती भी की है। दरअसल, इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत में कोई चेंजेस नहीं किए है। ये पहले की तरह 10,49,000 रुपए है, लेकिन वैरिएंट के आधार पर इसमें 38,900 रुपए की कटौती की गई है।

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