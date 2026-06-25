स्विफ्ट, वैगनआर से अर्टिगा तक; कंपनी ने कर दिया महंगा; खरीदने से पहले जान लो इनकी नई कीमतें

मारुति ने एरिना शोरूम पर बिकने वाली 7-सीटर अर्टिगा में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की है। पहले इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8,80,000 रुपए थी, जो अब बढ़कर 8,85,000 रुपए हो गई है। इसकी कीमत में मैक्सिमम 10,000 रुपए तक का इजाफा किया गया है।
एरिना शोरूम पर बिकने वाली स्विफ्ट हैचबैक की पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,78,900 रुपए थी, जो अब बढ़कर 5,78,900 रुपए हो गई है। इसकी कीमत में मैक्सिमम 7,500 रुपए तक का इजाफा किया गया है।
एरिना शोरूम पर बिकने वाली ईको वैन की पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5,20,900 रुपए थी, जो अब बढ़कर 5,23,400 रुपए हो गई है। इसकी कीमत में मैक्सिमम 5,000 रुपए तक का इजाफा किया गया है।
एरिना शोरूम पर बिकने वाली वैगनआर हैचबैक की पुरानी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 4,94,400 रुपए थी, जो अब बढ़कर 4,98,900 रुपए हो गई है। इसकी कीमत में मैक्सिमम 4,500 रुपए तक का इजाफा किया गया है।
मारुति ने एरिना शोरूम की सबसे लग्जरी कार विक्टोरिस की कीमत में कटौती भी की है। दरअसल, इस कार की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत में कोई चेंजेस नहीं किए है। ये पहले की तरह 10,49,000 रुपए है, लेकिन वैरिएंट के आधार पर इसमें 38,900 रुपए की कटौती की गई है।