सड़कों पर राज करेंगी महिंद्रा की ये पांच नई SUV, लिस्ट में बेबी स्कॉर्पियो और BE 07 भी

महिंद्रा की एसयूवी इंडियन बायर्स को खूब पसंद हैं। कंपनी के पोर्टफोलियो में पहले से ही स्कॉर्पियो-N, XUV 7XO और थार रॉक्स जैसी धाकड़ एसयूवी मौजूद हैं, जो सड़को पर राज कर रही हैं। अब कंपनी अपनी एसयूवी के लाइनअप को एक्सपैंड करने वाली है। कंपनी आने वाले टाइम में मार्केट में एक के बाद एक नई एसयूवी लाने वाली है। ऐसे में अगर आप महिंद्रा की नई एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो हम आपको कंपनी की टॉप 5 अपकमिंग एसयूवी के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं इन नई एसयूवी के बारे में।
फेसलिफ्टेड स्कॉर्पियो-एन जल्द मार्केट में इस साल अगस्त में एंट्री कर सकती है। बीते कुछ दिनों में इसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। स्पाई फोटोज और वीडियो से पता चलता है कि फेसलिफ्ट वर्जन कई नए बदलावों के साथ आएगा। इसमें आपको नया फ्रंट ग्रिल, थोड़े बदली हुई एलईडी हेडलाइट्स, रिफ्रेश्ड स्किड प्लेट वाला नया फ्रंट बंपर और नए फॉग लैंप मिलेंगे। नए मॉडल में 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स के साथ कई धांसू फीचर मिल सकते हैं। खास बात है कि इसमें कंपनी लेवल 2 ADAS भी दे सकती है। एसयूवी के इंजन ऑप्शन्स में कोई बदलाव नहीं होगा।
कंपनी स्कॉर्पियो क्लासिक के नए वर्जन यानी फेसलिफ्ट को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। उम्मीद है कि इसमें नई ग्रिल, अपडेटेड बंपर, बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन और बेहतर कनेक्टिविटी फीचर्स मिलेंगे। इसे भरोसेमंद 2.2-लीटर mHawk डीजल इंजन और मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ऑफर किया जाएगा। इसके अगस्त के आसपास लॉन्च होने की संभावना है। (Photo: Cartoq)
Mahindra BE 07 का भी बायर्स को काफी इंतजार है। यह SUV INGLO आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगी। इसका ओवरऑल लुक बेहद स्टाइलिश और अग्रेसिव होगा। उम्मीद है कि इसमें 59 kWh, 70 kWh और 79 kWh के बैटरी पैक का ऑप्शन मिलेगा। इसकी रियल ड्राइविंग रेंज लगभग 500 km तक होगी। इसे इस साल के आखिर तक या 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है।
प्रोडक्शन रेडी महिंद्रा विजन S में पिछले साल अगस्त में शोकेस किए गए कॉन्सेप्ट के कई डिजाइन एलिमेंट्स बरकरार रहने की उम्मीद है। यह एक सब-4 मीटर एसयूवी होगी, जिसका स्टांस सीधा और स्टाइल दमदार होगा। विजन S के इंजन के बारे में सटीक जानकारी लॉन्च के समय ही सामने आएगी। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार विजन एस में कंपनी XUV 3XO वाला 1.5 लीटर का 4-सिलेंडर डीजल इंजन ऑफर कर सकती है। एसयूवी लाइनअप में पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक इंजन के ऑप्शन भी उपलब्ध हो सकते हैं क्योंकि इसका NU_IQ मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म इन सभी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। लोग इसे बेबी स्कॉर्पियो भी कह रहे हैं।
महिंद्रा ऑटोमोटिव 'Vision T' कॉन्सेप्ट को भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसे पिछले साल शोकेस किया गया था। माना जा रहा है कि NU_IQ प्लैटफॉर्म पर बेस्ड यह SUV 2027-28 के आसपास लॉन्च हो सकती है। बाहर से देखने पर इसमें लाइफस्टाइल SUV वाली स्टाइलिंग और बेहतरीन ऑफ-रोड कैपेबिलिटी होंगी। उम्मीद है कि यह कंबशन और इलेक्ट्रिक, दोनों तरह के पावरट्रेन को सपोर्ट करेगी। (Photo: Cartoq)